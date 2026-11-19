A Malnate la cerimonia di investitura per le nuove Guide della Valle del Lanza
Domenica 22 novembre alle 18 al Museo Realini di viale Kennedy si terrà la cerimonia ufficiale che sancisce la conclusione del percorso di formazione dedicato alla conoscenza degli ambienti e della storia del parco
La Valle del Lanza si arricchisce di quattordici nuove figure pronte a raccontare e valorizzare il patrimonio ambientale e storico del parco. Domenica 22 novembre, alle 18, il Museo Realini di Malnate (in viale Kennedy 2) ospiterà la cerimonia di investitura delle Guide Naturalistiche ed Escursionistiche della Valle del Lanza.
L’evento segna un traguardo significativo per il territorio, sancendo l’ingresso ufficiale di questi operatori all’interno della rete del parco dopo un articolato percorso di preparazione.
Un percorso dedicato all’identità del Parco
Le 14 nuove guide hanno infatti portato a termine un ciclo di formazione specifico, incentrato sulla conoscenza approfondita del Parco della Valle del Lanza, dei suoi diversi ambienti naturali, della sua storia e dei luoghi simbolo che ne definiscono l’identità.
L’investitura rappresenta non solo un riconoscimento formale per l’impegno, la preparazione e la passione dimostrati dai partecipanti, ma anche l’avvio operativo di un nuovo Albo dedicato.
Nuove escursioni per Ecosistema Valle del Lanza
L’obiettivo dell’iniziativa è consolidare la collaborazione con professionisti capaci di accompagnare i visitatori alla scoperta del territorio, offrendo chiavi di lettura competenti e creando nuove occasioni per vivere la natura in modo consapevole.
Con il loro ingresso nella rete del parco, le 14 guide contribuiranno direttamente ad ampliare e arricchire il calendario di escursioni e attività proposte nell’ambito di “Ecosistema Valle del Lanza”.
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