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Piazza delle Tessitrici a Malnate ospita l’installazione artistica “Fili d’identità” in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, promossa con il patrocinio del Comune di Malnate e dell’Assessorato alle Culture. L’opera nasce per unire il simbolo della purezza e del sogno alla ferita e alla passione, trasformando lo spazio pubblico in un luogo di memoria e riflessione.

Il progetto porta la firma di Cinzia e Michela Regidore per CMRebel Design. L’iniziativa richiama anche l’identità stessa della piazza, intrecciando il legame con il luogo alla luce del ricordo rivolto alle vittime di violenza e di femminicidio.

L’abito da sposa, i fili e i lumini

L’installazione ruota attorno a un abito da sposa su cui sono cuciti dei fiori. Da ciascun fiore partono fili tesi, pensati come legami invisibili ma indissolubili che si dirigono verso rocchette appoggiate a terra.

Sopra ogni rocchetta vengono collocati lumini accesi. Secondo la descrizione dell’opera, questi lumi custodiscono e illuminano lo spirito di chi ha subito violenza ed è morta per femminicidio, dando vita a una metafora che unisce l’identità del luogo alla luce del ricordo.

Una proposta per il 25 novembre a Malnate

Con “Fili d’identità”, Malnate dedica la giornata del 25 novembre a un momento di sensibilizzazione visiva e simbolica nel cuore della città, con il sostegno dell’Assessorato alle Culture del Comune.