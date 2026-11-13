A Malnate riapre la pista di pattinaggio su ghiaccio: inaugurazione il 29 novembre

Torna per il terzo anno consecutivo a Malnate la pista di pattinaggio su ghiaccio allestita nel parcheggio delle scuole medie di via Gasparotto. L’inaugurazione è prevista per domenica 29 novembre alle ore 10:00. Subito dopo il taglio del nastro, i bambini fino a 13 anni di età potranno usufruire di trent minuti di pattinaggio completamente gratuito per provare la pista.

L’impianto rimarrà aperto tutti i giorni fino al 10 gennaio 2027. Per venire incontro alle esigenze di studenti, famiglie e visitatori, la pista seguirà orari pomeridiani durante i giorni feriali, dalle ore 15:00 alle 19:00, mentre nei giorni festivi l’orario sarà ampliato con apertura mattutina e serale, dalle ore 11:00 alle 20:00.