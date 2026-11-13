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A Malnate riapre la pista di pattinaggio su ghiaccio: inaugurazione il 29 novembre

Per il terzo anno di fila il comune farà installare la struttura nel parcheggio di via Gasparotto. Resterà aperta fino al 10 gennaio

pista ghiaccio malnate

Torna per il terzo anno consecutivo a Malnate la pista di pattinaggio su ghiaccio allestita nel parcheggio delle scuole medie di via Gasparotto. L’inaugurazione è prevista per domenica 29 novembre alle ore 10:00. Subito dopo il taglio del nastro, i bambini fino a 13 anni di età potranno usufruire di trent minuti di pattinaggio completamente gratuito per provare la pista.

L’impianto rimarrà aperto tutti i giorni fino al 10 gennaio 2027. Per venire incontro alle esigenze di studenti, famiglie e visitatori, la pista seguirà orari pomeridiani durante i giorni feriali, dalle ore 15:00 alle 19:00, mentre nei giorni festivi l’orario sarà ampliato con apertura mattutina e serale, dalle ore 11:00 alle 20:00.

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Pubblicato il 13 Novembre 2026
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