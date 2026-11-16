A Malnate un incontro pubblico per parlare di Parkinson e vita quotidiana

Un incontro pubblico per fare chiarezza sulla malattia di Parkinson, condividere esperienze quotidiane e offrire supporto concreto ai pazienti e alle famiglie. L’appuntamento è fissato per sabato 21 novembre 2026 alle ore 10.00 nella Sala Consiliare del Comune di Malnate, in via A. De Mohr. L’iniziativa, intitolata «Parkinson: Parliamone! Quello che possiamo fare ogni giorno», è aperta a tutta la cittadinanza ed è organizzata da Insieme per lo Sport Odv e As.P.I. Varese.

Un momento di informazione e confronto aperto a tutti

L’evento nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di dialogo accessibile a chiunque desideri approfondire la conoscenza di questa patologia neurodegenerativa. La mattinata permetterà di affrontare le sfide che i pazienti e i loro familiari affrontano quotidianamente, puntando sull’importanza della condivisione delle esperienze e sul sostegno reciproco all’interno della comunità.

Il programma e i relatori della mattinata

Ad approfondire i temi clinici e pratici dell’incontro saranno due relatori d’eccezione. Interverranno infatti la dottoressa Margherita Uslenghi, presidente di As.P.I. Varese, e Lucio Valli, testimone ed esperto di vissuto del Parkinson. La loro presenza garantirà un confronto completo, che unisce la competenza specialistica alla testimonianza diretta di chi convive ogni giorno con la malattia.

Il patrocinio e il sostegno del territorio

L’incontro gode del patrocinio della Città di Malnate e del supporto di importanti realtà locali come la Fondazione della Comunità di Malnate e il Patto Educativo di Comunità di Malnate. La forte sinergia tra le associazioni promotrici e le istituzioni locali sottolinea l’attenzione del territorio verso i temi della salute, dell’inclusione e del benessere sociale.