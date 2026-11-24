Il programma delle feste a Malnate comincia sabato 28 novembre con i mercatini di Natale in piazza delle Tessitrici, organizzati dal Comune insieme alla Pro Loco. Domenica 29 novembre alle 10 si inaugura la pista di pattinaggio, con mezz’ora gratuita sul ghiaccio per i bambini.

Quest’anno l’Amministrazione comunale ha deciso di investire soprattutto sulla pista e sulle iniziative per i più piccoli. Con il Distretto Urbano del Commercio porterà invece le luci delle feste in alcuni punti della città.

Luci, alberi e presepi

La pista di pattinaggio e piazza Bai, a Gurone, avranno figure luminose in 3D. Nel prato sotto la chiesa di San Matteo ci sarà un albero di Natale, e agli ingressi della città le scritte luminose «Auguri» accoglieranno chi arriva.

In fondo a piazza delle Tessitrici sarà allestito un albero addobbato con luci e fiocchi rossi, che verrà acceso domenica 6 dicembre insieme ad altri piccoli allestimenti natalizi.

Sempre nel prato sotto San Matteo arriverà un presepe con le pecore, i frati e San Francesco. Il 2026 segna gli 800 anni dalla morte del santo, a cui si deve l’invenzione del presepe. Altri piccoli presepi saranno sistemati in vari punti di Malnate, e i negozi esporranno quadri della Natività.

Le scuole sul ghiaccio

Il Comune paga l’ingresso alla pista agli alunni della primaria (dalla classe quarta) e della secondaria di primo grado. I ragazzi potranno fare un’ora di pattinaggio con i compagni al posto dell’ora di educazione fisica. Per i bambini delle scuole dell’infanzia e del nido sono previsti invece gli spettacoli di Chicco Colombo, anche questi pagati dall’Amministrazione.

Gli altri appuntamenti

Sabato 19 dicembre la pista ospiterà uno spettacolo sul ghiaccio. Domenica 20 dicembre il Comune e la Consulta socio-sanitaria regaleranno un panettone ai malnatesi che hanno più di 95 anni. Il programma è ancora in aggiornamento e tutti gli appuntamenti saranno pubblicati sui canali ufficiali del Comune.

«Malnate è una Città dei bambini, e anche a Natale abbiamo voluto partire da loro», spiega la sindaca Nadia Cannito. «Per questo abbiamo scelto di investire sulla pista di pattinaggio: ai ragazzi delle scuole regaliamo un’ora sul ghiaccio insieme ai compagni di classe, e ai più piccoli dell’infanzia e del nido gli spettacoli di Chicco Colombo. Con i commercianti del Distretto abbiamo lavorato perché la città fosse comunque accesa a festa, con le figure luminose, gli alberi e gli auguri a chi entra a Malnate.»