L’appuntamento è per sabato 21 novembre alle 14:15 in piazza San Francesco per esplorare percorsi a piedi poco conosciuti e raccogliere i rifiuti abbandonati lungo il tragitto

Sabato 21 novembre, alle ore 14:15, in piazza San Francesco a Malnate è in programma una passeggiata ecologica aperta a grandi e piccoli, organizzata da “LeBuon&Pratiche” insieme a “Plasticfree” per andare alla scoperta dei passaggi pedonali della città.

Un itinerario tra scorciatoie e angoli da riscoprire

L’iniziativa nasce con l’intento di far riscoprire Malnate a piedi, prestando attenzione agli spazi comuni e contribuendo in modo concreto alla tutela dell’ambiente. L’associazione malnatese “LeBuon&Pratiche” e i volontari di “Plasticfree” guideranno i partecipanti lungo un percorso pensato per attraversare angoli meno noti o spesso percorsi distrattamente.

Camminare lungo questi tratti permetterà anche di individuare scorciatoie pedonali nascoste e utili per gli spostamenti quotidiani a piedi in città.

Soste di “clean-up” adatte anche ai bambini

Durante il pomeriggio sono previste alcune soste di “clean-up” coordinate da “Plasticfree” per raccogliere i rifiuti abbandonati lungo il cammino, unendo socialità e attenzione per il territorio.

La passeggiata è rivolta a tutti ed è pensata anche per i più piccoli, affinché il rispetto dell’ambiente venga coltivato fin da giovani attraverso la partecipazione diretta. Gli organizzatori metteranno a disposizione sacchetti e guanti, ma chi dispone già del proprio materiale potrà portarlo con sé.

Il ritrovo è fissato per sabato 21 novembre alle 14:15 in piazza San Francesco, per un pomeriggio all’aria aperta dedicato alla conoscenza della città e alla cura degli spazi condivisi.