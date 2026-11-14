A Malnate una cena di san Martino da record: tutto esaurito e 27 candidati al Premio Carrara

La Cena di San Martino della Fondazione della Comunità di Malnate si è chiusa con un risultato da record: la serata ha raggiunto il tutto esaurito, arrivando alla massima capienza, e il Premio Fondo “Mariella e Luigi Carrara” ha raccolto 27 candidature, il numero più alto dall’avvio dell’iniziativa dal 2024.

La risposta dei cittadini ha permesso di sostenere il Fondo “Il Pane di Oggi”, che offre alle famiglie del territorio in difficoltà economica beni alimentari e di prima necessità. La Fondazione porta avanti questo intervento insieme a Caritas Malnate, Caritas Gurone e Solidarietà Malnatese: una collaborazione che trasforma la solidarietà della comunità in un sostegno concreto e quotidiano.

«A Malnate la solidarietà è viva e concreta. Con la loro partecipazione alla Cena di San Martino, i cittadini hanno contribuito a valorizzare l’impegno dei giovani universitari malnatesi, attraverso il Premio Carrara, e a sostenere le famiglie in difficoltà. Sono due obiettivi importanti, che una comunità riesce a perseguire quando sa fare rete», afferma Carlo Grizzetti, presidente della Fondazione della Comunità di Malnate.

Nel corso della serata sono stati premiati i cinque vincitori dell’edizione 2026 del Fondo “Mariella e Luigi Carrara”, istituito dalla famiglia Carrara in memoria di Mariella e Luigi e promosso dalla Fondazione per sostenere il percorso di formazione dei giovani malnatesi. I vincitori, ospiti della famiglia Carrara, sono Diego Bernasconi, Mattia Crugnola, Giulia Riva, Bianca Daniele e Matteo Mastrodomenico.

Per questa edizione il Premio mette a disposizione cinque riconoscimenti, per un importo complessivo netto di 6.000 euro. Le 27 candidature confermano l’interesse dei giovani per un’iniziativa che valorizza l’impegno nello studio e accompagna i loro progetti di formazione.

«E’ stato particolarmente difficile scegliere tra i candidati perchè ognuno era meritevole. – dichiara Claudio Carrara – Siamo felici che questo Premio sia ambito dai giovani universitari e soprattutto siamo orgogliosi di poter contribuire alla formazione dei ragazzi, grazie ai nostri genitori».

Prosegue poi Gisella Carrara: «Guardandomi intorno, sono felice che Malnate sia qui. Una serata riuscita, tantissima partecipazione e siamo grati come famiglia. – poi conclude – Tutti noi ringraziamo nostro fratello Claudio che ha trovato il modo di far fiorire la memoria dei nostri genitori».

La Cena di San Martino è stata anche il risultato della collaborazione tra diverse realtà del territorio. La cena è stata preparata dallo chef Ivan Gualandi e servita da giovani volontari dell’oratorio. La Fondazione La Residenza ha offerto il dolce, preparato dal cuoco Luca Cappelletti.

«La partecipazione di questa sera racconta una comunità che sceglie di esserci e di fare la propria parte. La Fondazione mette in relazione persone, associazioni e realtà del territorio: insieme possiamo sostenere chi attraversa un momento di difficoltà e riconoscere il valore dei giovani. È così che si esprime e si valorizza l’anima solidale di Malnate» conclude il Presidente Grizzetti.