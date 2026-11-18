In occasione della Milano Music Week 2026, in programma dal 16 al 22 novembre, domani giovedì 19 novembre alle ore 11.30, la Porta di Milano, lo spazio espositivo del Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa, ospiterà Battiat∞ttanta. L’Avanguardia Sound e la Poetica del Viaggio, una performance musicale unica dedicata alla ricerca sperimentale ed elettronica di Franco Battiato.

L’evento, a ingresso gratuito, si terrà nella cornice di Rock Icons. Aerei e aeroporti nelle leggende del Rock’n’Roll, la mostra di Sara Forte che trasforma lo spazio espositivo del Terminal 1 in un omaggio alle grandi icone della storia del rock internazionale.

Dal primo ottobre la Porta di Milano ospita il progetto artistico di Sara Forte che rende omaggio a sette band entrate nella storia della musica: The Who, Beatles, Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd e U2. Attraverso una pittura di grande formato e un linguaggio digitale dell’installazione video, l’artista costruisce un dialogo tra musica, volo e immaginario collettivo. Le sette band diventano protagoniste di un percorso visivo immersivo, in cui colori, forme e luce restituiscono la potenza espressiva del rock e la sua capacità di influenzare generazioni e culture.

Proprio qui domani con Battiat∞ttanta. L’Avanguardia Sound e la Poetica del Viaggio, la musica torna protagonista attraverso un progetto culturale dedicato alla dimensione più audace, sperimentale ed elettronica di Franco Battiato. Ideato da Roberto Sarzi Amadè e Flavio Pugliese (Flay), il progetto supera i confini del tradizionale tributo per proporre una rilettura d’autore della ricerca musicale del Maestro, riscoprendo la stagione degli anni Settanta in cui sintetizzatori, minimalismo, sperimentazione sonora e avanguardia ridefinivano le possibilità espressive della musica. In un momento storico segnato da profonde rivoluzioni culturali, Battiato esplorava territori sonori innovativi, costruendo un linguaggio personale, libero dalle convenzioni e capace di anticipare sensibilità successive.

È questa eredità visionaria che Battiat∞ttanta riporta al centro dell’ascolto, mettendola in dialogo con le nuove sensibilità della scena alternativa ed elettronica italiana. Il collettivo riunisce interpreti di primo piano del panorama musicale italiano: Livio Magnini (Bluvertigo), Lele Battista, Luca Urbani, Virginia Sutera, Lorenzo Palmeri, Luciano d’Abbruzzo, Alessandro Grazian, Mattia Del Conte, Claudio Chiodi, Paolo Bilardi, Giuseppe Fiori e Walzer. Una formazione modulare, pensata per adattarsi agli spazi e alle caratteristiche della performance, che unisce esperienze e percorsi artistici differenti in un’esplorazione sonora contemporanea.

La scelta di Malpensa aggiunge al progetto una dimensione simbolica particolarmente significativa. Il viaggio, nelle sue declinazioni geografiche, interiori e spirituali, attraversa da sempre l’universo poetico di Battiato: rotte, luoghi lontani, orizzonti inesplorati e dimensioni parallele diventano metafore della ricerca e della trasformazione personale. Portare questa musica in aeroporto significa creare un incontro inatteso tra suono e spazio, offrendo a passeggeri e visitatori un’esperienza d’ascolto in un contesto internazionale e in continuo movimento.