A Malpensa per la Milano Music Week il rock diventa arte e l’avanguardia di Franco Battiato si mette in viaggio
"Battiat∞ttanta. L’Avanguardia Sound e la Poetica del Viaggio" offrirà una performance musicale unica dedicata alla ricerca sperimentale ed elettronica del grande musicista siciliano
In occasione della Milano Music Week 2026, in programma dal 16 al 22 novembre, domani giovedì 19 novembre alle ore 11.30, la Porta di Milano, lo spazio espositivo del Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa, ospiterà Battiat∞ttanta. L’Avanguardia Sound e la Poetica del Viaggio, una performance musicale unica dedicata alla ricerca sperimentale ed elettronica di Franco Battiato.
L’evento, a ingresso gratuito, si terrà nella cornice di Rock Icons. Aerei e aeroporti nelle leggende del Rock’n’Roll, la mostra di Sara Forte che trasforma lo spazio espositivo del Terminal 1 in un omaggio alle grandi icone della storia del rock internazionale.
Dal primo ottobre la Porta di Milano ospita il progetto artistico di Sara Forte che rende omaggio a sette band entrate nella storia della musica: The Who, Beatles, Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd e U2. Attraverso una pittura di grande formato e un linguaggio digitale dell’installazione video, l’artista costruisce un dialogo tra musica, volo e immaginario collettivo. Le sette band diventano protagoniste di un percorso visivo immersivo, in cui colori, forme e luce restituiscono la potenza espressiva del rock e la sua capacità di influenzare generazioni e culture.
Proprio qui domani con Battiat∞ttanta. L’Avanguardia Sound e la Poetica del Viaggio, la musica torna protagonista attraverso un progetto culturale dedicato alla dimensione più audace, sperimentale ed elettronica di Franco Battiato. Ideato da Roberto Sarzi Amadè e Flavio Pugliese (Flay), il progetto supera i confini del tradizionale tributo per proporre una rilettura d’autore della ricerca musicale del Maestro, riscoprendo la stagione degli anni Settanta in cui sintetizzatori, minimalismo, sperimentazione sonora e avanguardia ridefinivano le possibilità espressive della musica. In un momento storico segnato da profonde rivoluzioni culturali, Battiato esplorava territori sonori innovativi, costruendo un linguaggio personale, libero dalle convenzioni e capace di anticipare sensibilità successive.
È questa eredità visionaria che Battiat∞ttanta riporta al centro dell’ascolto, mettendola in dialogo con le nuove sensibilità della scena alternativa ed elettronica italiana. Il collettivo riunisce interpreti di primo piano del panorama musicale italiano: Livio Magnini (Bluvertigo), Lele Battista, Luca Urbani, Virginia Sutera, Lorenzo Palmeri, Luciano d’Abbruzzo, Alessandro Grazian, Mattia Del Conte, Claudio Chiodi, Paolo Bilardi, Giuseppe Fiori e Walzer. Una formazione modulare, pensata per adattarsi agli spazi e alle caratteristiche della performance, che unisce esperienze e percorsi artistici differenti in un’esplorazione sonora contemporanea.
La scelta di Malpensa aggiunge al progetto una dimensione simbolica particolarmente significativa. Il viaggio, nelle sue declinazioni geografiche, interiori e spirituali, attraversa da sempre l’universo poetico di Battiato: rotte, luoghi lontani, orizzonti inesplorati e dimensioni parallele diventano metafore della ricerca e della trasformazione personale. Portare questa musica in aeroporto significa creare un incontro inatteso tra suono e spazio, offrendo a passeggeri e visitatori un’esperienza d’ascolto in un contesto internazionale e in continuo movimento.
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