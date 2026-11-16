A Materia arriva Lamberto Bertolé: le città giuste si costruiscono partendo dai diritti e dal welfare

Che cosa rende davvero giusta una città? Non basta che sia moderna, efficiente, attrattiva o capace di produrre ricchezza. La vera misura della qualità della vita urbana sta anche nella capacità di garantire diritti, offrire opportunità e non lasciare indietro chi vive condizioni di fragilità. È da questa domanda che prende le mosse “Città giuste. Politica, diritti e welfare nel tempo delle disuguaglianze”, il libro di Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano, protagonista martedì 17 novembre alle 21 di un incontro a Materia, lo spazio libero di VareseNews a Castronno, in via Confalonieri 5.

Un appuntamento che porta al centro del dibattito pubblico alcune delle questioni più urgenti del nostro tempo: l’aumento delle disuguaglianze, la difficoltà di accesso alla casa, le nuove forme di povertà, la solitudine, la salute e il ruolo delle amministrazioni locali nella costruzione di comunità più inclusive.

La città come luogo delle disuguaglianze, ma anche delle soluzioni

Le città sono osservatori privilegiati delle trasformazioni sociali. È qui che si concentrano opportunità economiche, servizi, innovazione e relazioni, ma è sempre qui che diventano più evidenti le distanze tra chi dispone di risorse e chi fatica a soddisfare i bisogni fondamentali.

Il tema al centro del libro di Bertolé è proprio questa contraddizione. Una città può crescere economicamente e diventare sempre più attrattiva senza che questo si traduca automaticamente in un miglioramento delle condizioni di vita di tutti i suoi abitanti.

La questione non riguarda soltanto la distribuzione delle risorse, ma anche la possibilità concreta di esercitare i propri diritti. Avere accesso alle cure, trovare una casa, poter contare su servizi sociali adeguati e costruire relazioni significative sono aspetti che incidono profondamente sulla qualità della vita. In questa prospettiva, il welfare non è soltanto uno strumento per intervenire nelle emergenze, ma una componente essenziale della cittadinanza.

Il ruolo della politica e delle amministrazioni locali

Uno degli interrogativi che attraversano la riflessione proposta da “Città giuste” riguarda il potere di intervento delle istituzioni locali.

Di fronte a fenomeni globali come l’invecchiamento della popolazione, le trasformazioni del lavoro, l’aumento dei costi abitativi e le nuove fragilità sociali, quanto possono fare concretamente i Comuni? È una domanda particolarmente significativa per Bertolé, che affronta questi temi anche attraverso l’esperienza amministrativa maturata a Milano, una metropoli nella quale convivono grandi opportunità e profonde contraddizioni.

Il punto è comprendere come le politiche pubbliche possano passare da una logica prevalentemente assistenziale a una visione capace di prevenire l’esclusione, rafforzare i legami sociali e rendere i servizi più accessibili.

Una città giusta non è necessariamente una città senza problemi, ma una comunità che sceglie di affrontarli mettendo al centro le persone e i loro diritti.

Una riflessione che riguarda anche Varese e il suo territorio

Sebbene l’esperienza di Bertolé sia legata alla realtà milanese, le questioni affrontate nel libro attraversano anche città di dimensioni più contenute e territori come quello varesino.

L’invecchiamento della popolazione, la sostenibilità dei servizi, le difficoltà abitative, le disuguaglianze economiche e la necessità di costruire reti di prossimità sono sfide che interessano amministratori, associazioni, operatori sociali e cittadini. L’incontro a Materia diventa così un’occasione per allargare lo sguardo oltre i confini della grande città e interrogarsi sul futuro delle comunità locali.

Come si costruisce un welfare capace di rispondere a bisogni sempre più complessi? Quale rapporto deve esistere tra istituzioni pubbliche, terzo settore e cittadini? E come si può evitare che le trasformazioni economiche e sociali producano nuove forme di esclusione? Sono domande che riguardano direttamente il futuro dei territori e il significato stesso dell’amministrare.

L’appuntamento a Materia

L’incontro con Lamberto Bertolé si terrà martedì 17 novembre 2026 alle ore 21 a Materia, in via Confalonieri 5 a Castronno.

La serata, inserita nel calendario degli eventi di novembre dello spazio di VareseNews, sarà dedicata alla presentazione del libro e a una riflessione sul rapporto tra politica, diritti, welfare e disuguaglianze. Per partecipare è possibile prenotare il proprio posto.

Un libro che nasce dall’esperienza sul campo

Pubblicato da Zolfo Editore nel settembre 2026, il volume conta 360 pagine e contiene una prefazione di Ferruccio de Bortoli. Non è soltanto un saggio sulle politiche sociali: nasce da oltre venticinque anni di impegno di Bertolé nel sociale e nelle istituzioni.

La sua riflessione parte dalle persone incontrate nei quartieri, nei servizi e nelle situazioni di marginalità, per arrivare a una proposta politica: superare un welfare che interviene soltanto quando il disagio è già esploso e costruire invece un sistema capace di prevenirlo.

Un ruolo centrale è affidato al Terzo settore, alla collaborazione tra pubblico e privato sociale e al riconoscimento del lavoro di educatori, assistenti sociali e operatori che ogni giorno si confrontano con le fragilità.

Il libro contiene anche una critica alle politiche nazionali che, secondo Bertolé, finiscono per trasferire sulle amministrazioni locali responsabilità crescenti senza garantire strumenti e risorse adeguati.

L’incontro del 17 novembre sarà dunque anche un’occasione per discutere di una questione politica fondamentale: il welfare è una spesa da contenere o un investimento nella qualità della democrazia?