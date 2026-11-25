A Materia il Natale si racconta tra libri e sapori: torna Aperi-books&Food con “Le parole delle feste”
Martedì 1 dicembre alle 19.30 un nuovo appuntamento con Donata Potito e Ferdinando Giaquinto. Una serata speciale dedicata ai consigli di lettura, in cui anche il pubblico sarà protagonista, accompagnata da una cena a tema natalizio
Quale libro regalare a Natale? Quale storia scegliere per accompagnare le giornate di festa o da mettere sotto l’albero per una persona speciale? A Materia di Castronno il clima natalizio arriva anche tra le pagine dei libri, con una nuova serata dedicata alla lettura, ai racconti e al piacere di condividere le proprie scoperte letterarie.
Martedì 1 dicembre alle 19.30 torna Aperi-Books&Food, il format che intreccia letteratura e cucina, questa volta in una veste tutta natalizia. Il titolo dell’appuntamento è “Le parole delle feste”, un viaggio tra grandi classici e pubblicazioni recenti, alla scoperta di storie capaci di emozionare, sorprendere e diventare anche un’idea regalo per il Natale.
A guidare la serata saranno ancora una volta Donata Potito e Ferdinando Giaquinto, che proporranno una selezione di libri da leggere, regalare o riscoprire. Ma questa volta ci sarà una novità: anche il pubblico sarà chiamato a diventare protagonista dell’incontro, trasformando la serata in un grande scambio di consigli di lettura.
L’invito rivolto ai partecipanti è infatti quello di portare con sé un libro particolarmente amato, un romanzo che li ha emozionati o una storia che merita di essere conosciuta. Ognuno potrà raccontarne i pregi e spiegare perché vale la pena leggerlo, dando vita a un confronto tra lettori e a una raccolta di suggerimenti da cui lasciarsi ispirare per le prossime letture.
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Da Joël Dicker a Umberto Eco: i libri protagonisti della serata
Donata Potito porterà due proposte contemporanee: “La catastrofica visita allo zoo” di Joël Dicker e “La cura” di Concita De Gregorio. Due titoli che offriranno lo spunto per parlare di storie, personaggi ed emozioni, aprendo il confronto con i partecipanti.
Ferdinando Giaquinto proporrà invece “Brevi attimi di felicità” di Siri Østli e un grande classico della letteratura italiana, “Il nome della rosa” di Umberto Eco, il celebre romanzo che intreccia mistero, storia e riflessione sul potere dei libri e della conoscenza.
Quattro titoli molto diversi tra loro, punto di partenza per una conversazione che potrà arricchirsi grazie ai suggerimenti dei presenti. L’obiettivo è creare una vera e propria comunità di lettori, dove ogni consiglio diventa l’occasione per scoprire un autore, ritrovare un classico o aggiungere un nuovo titolo alla propria lista dei desideri. E chissà che proprio da questo scambio non arrivi anche l’ispirazione giusta per i regali di Natale.
Dalle pagine alla tavola, una cena che profuma di Natale
Come da tradizione per gli Aperi-Books & Food, la letteratura incontrerà anche la cucina. Ad accompagnare i racconti e i consigli di lettura ci sarà infatti una cena a tema natalizio, pensata per portare in tavola i sapori delle feste e rendere ancora più conviviale l’esperienza.
Come partecipare
L’appuntamento con “Aperi-Books & Food natalizio – Le parole delle feste” è per martedì 1 dicembre alle 19.30 a Materia Spazio Libero, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno.
Il costo della serata è di 15 euro a persona, con la prima consumazione inclusa. La partecipazione è riservata ai soci dell’associazione Anche Io APS (PREISCRIVITI QUI). La tessera sarà valida per tutto il 2027.
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Materia si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.
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