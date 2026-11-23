Un nuovo appuntamento per gli appassionati di vinili e di musica a Castronno. Domenica 29 novembre, dalle 10 alle 18:30, gli spazi di Materia Spazio Libero ospiteranno una nuova edizione del Vinyl Market, una giornata dedicata ai dischi, al collezionismo e al piacere di cercare musica tra copertine, rarità e grandi classici. Dopo i precedenti appuntamenti, il mercatino torna a Materia per offrire agli appassionati un’occasione per curiosare tra i vinili, andare alla ricerca di qualche disco introvabile o semplicemente lasciarsi guidare dalla voglia di scoprire nuovi suoni.

Una domenica tra vinili, grandi classici e rarità

Il Vinyl Market è un appuntamento pensato per chi ama la musica in tutte le sue forme, dai collezionisti più esperti a chi si sta avvicinando per la prima volta al mondo dei dischi in vinile. Tra album che hanno fatto la storia della musica, copertine iconiche e possibili sorprese nascoste tra gli scaffali, la giornata sarà un’occasione per riscoprire il fascino di un formato che continua a conquistare generazioni diverse. Il bello di un mercatino del vinile è anche questo: arrivare con un disco preciso in mente e tornare a casa con qualcosa che non si stava cercando, magari scoperto grazie a una copertina particolare o al consiglio di un altro appassionato.

Il Vinyl Market torna a Materia Spazio Libero

Ad accogliere il mercatino saranno ancora una volta gli spazi di Materia Spazio Libero, a Castronno, luogo di incontro e condivisione che nel corso dell’anno ospita iniziative culturali, eventi e occasioni di socialità. Il Vinyl Market sarà quindi anche un’opportunità per trascorrere qualche ora in compagnia, parlare di musica e condividere la passione per i dischi.

Quando e dove

L’appuntamento è per domenica 29 novembre, dalle 10 alle 18:30, a Materia Spazio Libero, a Castronno. Otto ore a disposizione per esplorare il mondo del vinile e, perché no, trovare il prossimo disco da aggiungere alla propria collezione.