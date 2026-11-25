A Mercallo due corsi salvavita su defibrillatore e disostruzione pediatrica
Le iniziative sono promosse dal Comune in collaborazione con gli istruttori del Cva Angera. Tutte le informazioni per partecipare agli incontri di dicembre in via Prandoni
Il Comune di Mercallo e il Corpo Volontari Ambulanza (Cva) di Angera promuovono due appuntamenti dedicati alla prevenzione e al primo soccorso. Le iniziative si svolgeranno nel mese di dicembre nella sala polivalente di via Prandoni 97 e offriranno ai cittadini l’opportunità di apprendere manovre fondamentali per affrontare le emergenze.
Il corso Blsd per l’uso del defibrillatore
Il primo appuntamento è in programma lunedì 7 dicembre alle 19:00. Gli istruttori Areu del Cva Angera terranno un corso di formazione Blsd per insegnare il corretto utilizzo del defibrillatore.
Al termine dell’incontro, i partecipanti riceveranno un attestato valido ai sensi delle normative vigenti in materia. Per conoscere i costi, ottenere maggiori informazioni ed effettuare l’iscrizione è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Cva di Angera.
La serata sulla disostruzione delle vie aeree pediatriche
La seconda iniziativa si terrà martedì 15 dicembre alle 20:45. In questa occasione, gli istruttori Anpas e Areu del Cva Angera guideranno un corso dedicato alle manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica.
La partecipazione alla serata è gratuita, con possibilità di lasciare un’offerta libera. L’iscrizione è comunque obbligatoria e deve essere effettuata online sul sito del Cva di Angera.
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