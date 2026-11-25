Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Il Comune di Mercallo e il Corpo Volontari Ambulanza (Cva) di Angera promuovono due appuntamenti dedicati alla prevenzione e al primo soccorso. Le iniziative si svolgeranno nel mese di dicembre nella sala polivalente di via Prandoni 97 e offriranno ai cittadini l’opportunità di apprendere manovre fondamentali per affrontare le emergenze.

Il corso Blsd per l’uso del defibrillatore

Il primo appuntamento è in programma lunedì 7 dicembre alle 19:00. Gli istruttori Areu del Cva Angera terranno un corso di formazione Blsd per insegnare il corretto utilizzo del defibrillatore.

Al termine dell’incontro, i partecipanti riceveranno un attestato valido ai sensi delle normative vigenti in materia. Per conoscere i costi, ottenere maggiori informazioni ed effettuare l’iscrizione è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Cva di Angera.

La serata sulla disostruzione delle vie aeree pediatriche

La seconda iniziativa si terrà martedì 15 dicembre alle 20:45. In questa occasione, gli istruttori Anpas e Areu del Cva Angera guideranno un corso dedicato alle manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica.

La partecipazione alla serata è gratuita, con possibilità di lasciare un’offerta libera. L’iscrizione è comunque obbligatoria e deve essere effettuata online sul sito del Cva di Angera.