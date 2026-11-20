Riconoscere i segnali della manipolazione affettiva per difendere la propria libertà. È questo il tema al centro dell’incontro dal titolo Ciò che prima ci affascina poi ci incatena, in programma martedì 24 novembre alle 21 alla sala polivalente di Mercallo. L’appuntamento è promosso dalla commissione Biblioteca del Comune di Mercallo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

A guidare la serata, pensata sia per le donne che per gli uomini, sarà Monica Bernardis, mental coach professionista nei settori del life e dello sport coaching. Durante l’incontro, i partecipanti potranno approfondire i meccanismi nascosti dietro parole e comportamenti nelle dinamiche di coppia. L’obiettivo è fornire strumenti per individuare le trappole verbali e le svalutazioni sottili, utilizzare postura e fisiologia per affermare il proprio valore e gestire i conflitti ristabilendo lo spazio e il rispetto reciproco.

La partecipazione all’incontro di martedì sera è libera e aperta a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa rientra nel calendario di appuntamenti legati alla passeggiata in riva al Lago di Comabbio per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne, prevista per domenica 22 novembre. La camminata è organizzata congiuntamente dai cinque Comuni che si affacciano sul bacino lacustre e il ricavato della raccolta fondi sarà interamente devoluto a sostegno dell’associazione DonnaSiCura.