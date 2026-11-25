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Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Viviamo Mornago, il gruppo di maggioranza in consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Mornago, nella seduta di ieri sera, ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza l’assestamento di bilancio, che mette a disposizione importanti risorse per nuovi interventi a beneficio del territorio, della sicurezza e della comunità. La variazione prevede complessivamente oltre 475.000 euro di risorse, di cui 155.000 euro derivanti dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione e circa 320.000 euro di ulteriori risorse, tra cui importanti finanziamenti esterni ottenuti dall’Amministrazione comunale. Tra le principali voci in entrata spicca il contributo di 280.000 euro ottenuto dalla Provincia di Varese per la messa in sicurezza della SP34, nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione del comparto di Piazza F.lli Bandiera, che comprende anche via Mameli (SP34), via Sauro e via Oberdan.

L’Amministrazione comunale desidera esprimere un sincero ringraziamento alla Provincia di Varese, in particolare al Presidente Dott. Marco Magrini e ai Consiglieri Fabio Passera e Matteo Marchesi, per l’attenzione concreta e il sostegno dimostrati nei confronti di Mornago e del progetto di riqualificazione del comparto. Un supporto importante che consentirà di dare ulteriore impulso a un progetto strategico per la sicurezza e la riqualificazione di questa parte del nostro territorio. Il finanziamento consentirà di rivedere e integrare la progettualità complessiva, con l’obiettivo di completare nei primi mesi del prossimo anno le procedure necessarie per l’affidamento delle opere e avviare i lavori nella primavera 2027.

Un’altra importante risorsa arriva dal finanziamento ottenuto nell’ambito del bando “Crescere nei piccoli comuni”, promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Il Comune di Mornago ha ottenuto 32.495,38 euro, destinati alla realizzazione di iniziative e attività rivolte a bambini e ragazzi nella fascia d’età 0-14 anni. Il progetto sarà sviluppato attraverso il coinvolgimento delle comunità educanti, delle scuole dell’infanzia, della Parrocchia e delle società sportive del territorio, con l’obiettivo di creare nuove opportunità educative, aggregative e di crescita per i più giovani.

Una parte importante delle risorse sarà inoltre destinata a una serie di interventi concreti e diffusi sul territorio, finanziati attraverso l’applicazione di 155.000 euro di avanzo di amministrazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi pubblici e dei servizi e rendere Mornago un paese sempre più sicuro, curato e accogliente.

Tra le principali opere e iniziative previste:

• Sicurezza stradale: interventi di miglioramento della sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo la SP17 e rifacimento della segnaletica stradale, per una maggiore tutela di pedoni e automobilisti.

• Videosorveglianza: installazione e riposizionamento delle telecamere per la lettura delle targhe, individuando collocazioni più funzionali ed efficaci.

• Manutenzione stradale: sistemazione e ripristino della pavimentazione delle strade sterrate.

• Patrimonio comunale: interventi di manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà comunale.

• Politiche sociali: risorse a sostegno dell’assistenza educativa scolastica, dell’inserimento di minori in comunità e di ulteriori interventi a favore delle persone e delle famiglie in situazione di bisogno. Si tratta di investimenti che traducono in azioni concrete le risorse disponibili, con una particolare attenzione alla sicurezza, alla cura del territorio e alla qualità della vita della nostra comunità.

Il sindaco Davide Tamborini dichiara: «Questo assestamento rappresenta un passaggio importante nella programmazione della nostra Amministrazione. Siamo riusciti a intercettare risorse esterne significative, come i 280.000 euro della Provincia per la riqualificazione del comparto di Piazza F.lli Bandiera e gli oltre 32.000 euro destinati ai nostri bambini e ragazzi. A queste si aggiungono le risorse dell’avanzo di amministrazione che abbiamo deciso di destinare a interventi concreti sul territorio e al sostegno dei servizi. Parliamo complessivamente di oltre 475.000 euro di risorse che vogliamo trasformare in opere, servizi e opportunità per la nostra comunità. Il nostro obiettivo è continuare a investire con responsabilità, intercettando finanziamenti e utilizzando al meglio le disponibilità di bilancio, senza gravare inutilmente sui cittadini. Ringrazio gli enti e le persone che hanno contribuito al raggiungimento di questi risultati, così come gli uffici comunali per il lavoro svolto».

L’assessore al Bilancio Massimiliano Gusella dichiara: «Questa variazione di bilancio è il risultato di un lavoro attento di programmazione e gestione delle risorse. Abbiamo voluto destinare una parte dell’avanzo di amministrazione, pari a 155.000 euro, a interventi concreti per il territorio, affiancandola alle ulteriori risorse ottenute attraverso finanziamenti e contributi esterni. La capacità di intercettare risorse, utilizzarle in maniera responsabile e trasformarle in opere e servizi rappresenta un elemento fondamentale del nostro lavoro. Ogni scelta è orientata a rispondere alle esigenze della comunità, mantenendo attenzione agli equilibri di bilancio e alla sostenibilità delle spese. Il nostro impegno è quello di amministrare con serietà e trasparenza, dando concretezza agli obiettivi programmati e mantenendo fede agli impegni presi con i cittadini». Continueremo ad amministrare con serietà e concretezza, mantenendo fede agli impegni assunti con i cittadini. Per noi le promesse non sono slogan, ma responsabilità da onorare attraverso risultati tangibili. Il nostro impegno è mantenere la parola data e dimostrare, con i fatti, che cambiare le cose è possibile.

GRUPPO DI MAGGIORANZA VIVIAMO MORNAGO