Ci sono regali che finiscono sotto l’albero e altri che, prima o poi, arrivano anche sulla tavola delle feste. A Cislago, il Natale di LeviSalumi torna anche quest’anno con una collezione di cesti e confezioni che mette insieme i salumi prodotti dall’azienda e una selezione di specialità provenienti da diverse realtà italiane. Le proposte sono pensate sia per i privati, alla ricerca di un regalo da portare ad amici e familiari, sia per le aziende che vogliono scegliere un omaggio natalizio per collaboratori e clienti. Una formula che LeviSalumi porta avanti da anni e che VareseNews ha già raccontato nelle passate edizioni natalizie: al centro rimangono i prodotti del salumificio di Cislago, accompagnati da formaggi, vini, olio, pasta e altre specialità selezionate. Pre prenotare: Telefono: 02 96380196 Email: info@levisalumi.it

Galleria fotografica I cesti di LeviSalumi tra tradizione e curiosità 4 di 21

Dal cotechino alle lenticchie: dentro i cesti ci sono anche le feste

A scorrere le confezioni del Natale 2026 si ritrovano innanzitutto molti dei sapori che tradizionalmente accompagnano dicembre e il Capodanno. Nel Cesto Renna, da 44 euro, per esempio, accanto a salame Filzetta, lonzino, salametti e pancetta affumicata trovano posto cotechino fresco nostrano e lenticchie della fortuna. Il Cesto Divino, da 75 euro, amplia la proposta con vino toscano, passata biologica e pasta artigianale, oltre a speck, lonzino, lardo alle erbe, cotechino e salame campagnolo.

Per chi cerca una confezione ancora più articolata c’è il Cesto Ricco, da 85 euro, che unisce vino toscano, pasta e passata biologica a una formagella di capra, coppa, lardo alle erbe, salame campagnolo, salametti al vino rosso, lonzino e pancetta tesa. Non mancano combinazioni più particolari. Il Cesto Contadino, da 59 euro, mette insieme il salame Cislàgh, la toma della Latteria Val di Scalve, un mix di olive, l’aperitivo U’Go di Melchiorri e una crema di verdure dell’Azienda Agricola Vago, oltre ai salametti. Nel Cesto Sfizioso, da 75 euro, compaiono invece il sidro trentino, la polenta del Mulino del Torchio e la pancetta steccata nei legni di nocciolo.

Non soltanto i grandi cesti

L’idea regalo può però essere anche più piccola. Accanto ai tradizionali cesti ci sono infatti le scatole natalizie, con prezzi che partono dai 30 euro. La Conte abbina pasta artigianale, pancetta affumicata, vino toscano e salametti; la Borgo punta sui sapori più tradizionali con pancetta tesa, cotechino, lardo, Filzetta e lenticchie. La Spritz, da 38 euro, costruisce invece un piccolo aperitivo con sidro trentino, lardo alle erbe, salametti di cinghiale, pancetta e salame campagnolo.

Ci sono poi la Brio, con vino e salumi, la U’Go, costruita intorno all’aperitivo al sidro trentino con olive, speck e salametti alla paprika, e la Cacio, nella quale trova spazio anche la toma di capra di Gildo Formaggi. A completare le possibilità ci sono i “pensierini golosi”, con borsette natalizie a partire da 12 euro, i salami presentati sull’asse, da 18 euro, e una piccola Slitta di Babbo Natale da 20 euro con salametti, cotechino e lenticchie. Una scelta ampia, quindi, che permette di passare dal piccolo pensiero a una vera e propria dispensa natalizia.

LeviSalumi, produzione propria e spaccio a Cislago

LeviSalumi è il salumificio di Cislago guidato da Emiliano Levis, con produzione propria e uno spaccio aziendale in via Maestri del Lavoro 488. Come raccontato negli anni da VareseNews, tra i prodotti del salumificio ci sono i grandi classici – salame puro suino, salametti, pancette, guanciali e coppe – insieme alle specialità stagionali come cotechini, zamponi e mortadelle di fegato. I salumi vengono prodotti utilizzando carni selezionate di origine italiana.ì Nei cesti natalizi questa produzione incontra altri prodotti scelti per completare le confezioni: dai formaggi ai vini, dall’olio alla pasta, passando per creme di verdure, polenta e lenticchie.

Come ordinare i cesti di Natale LeviSalumi

Scegliere la propria confezione è semplice: per ordinare i cesti, chiedere informazioni o valutare le soluzioni per le aziende è possibile contattare direttamente LeviSalumi.

Telefono: 02 96380196

Email: info@levisalumi.it

È possibile anche recarsi direttamente allo spaccio LeviSalumi, in via Maestri del Lavoro 488 a Cislago. Nella galleria fotografica è possibile scoprire le diverse confezioni del Natale 2026, con composizione e prezzo di ciascuna proposta.