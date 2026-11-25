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Il panettone lo porta qualcuno, il vino non manca mai e per il brindisi c’è chi ha già messo lo spumante in fresco. Ma sulle tavole delle feste può esserci spazio anche per qualcosa di diverso. Magari un liquore nato da una ricetta che ha più di un secolo, oppure un cocktail che mette insieme Milano, Cardano al Campo e Torino.

Galleria fotografica A Natale regala il piacere di stare insieme: due idee firmate Distillerie TIM per brindare alle feste 4 di 14

Sono le due proposte natalizie di Distillerie TIM, realtà del Varesotto che quest’anno presenta una novità: Milano Cardano Torino arriva anche nel formato da 700 ml, pensato per le occasioni in compagnia.

Due prodotti diversi, da scegliere in base ai gusti di chi riceverà il regalo, ma anche da portare a una cena o da condividere durante le feste.

Liquore TIM: per chi ama il rito del dopocena

Ci sono pranzi di Natale che sembrano non finire mai. Si sparecchia, arriva il caffè, qualcuno taglia un’altra fetta di panettone e le chiacchiere continuano. È il momento giusto per una bottiglia di Liquore TIM, una specialità che a Cardano al Campo ha una storia lunga più di cent’anni.

La ricetta originale risale al 1903 e ha come protagonista il timo serpillo, una pianta aromatica presente anche nelle Prealpi Varesine. A completarla sono china calissaia, cannella, arancia amara, caffè tostato e lampone, che creano un equilibrio tra note erbacee, agrumate, dolci e amare.

Dal colore ambrato intenso e con una gradazione alcolica del 35%, il Liquore TIM si può gustare liscio, con ghiaccio oppure utilizzare nella preparazione di cocktail e punch.

È un regalo per chi apprezza i liquori particolari e il piacere di un buon dopocena, con un elemento in più: il legame con il territorio varesino e una ricetta tramandata attraverso cinque generazioni.

Milano Cardano Torino: l’aperitivo è già pronto, ora anche da 700 ml

Se il Liquore TIM accompagna il dopocena, Milano Cardano Torino, o più semplicemente MiCaTo, è la proposta per chi preferisce l’aperitivo.

Il nome racconta già cosa c’è nella bottiglia: Milano è rappresentata dal Bitter, Torino dal Vermouth e Cardano al Campo dal Liquore TIM. Tre ingredienti che si incontrano in una rivisitazione del classico MiTo, uno dei cocktail della tradizione italiana.

La particolarità del MiCaTo è la semplicità: è un cocktail ready to drink, già miscelato e pronto da servire. Non servono shaker o abilità da bartender. Basta versarlo in un bicchiere con ghiaccio e aggiungere, per completare, una scorza d’arancia e un rametto di timo.

La novità del Natale 2026 è il formato da 700 ml, che si affianca alla bottiglia da 200 ml e offre una possibilità in più a chi desidera regalarlo o proporlo durante un aperitivo in compagnia.

Un’idea da mettere sotto l’albero per l’amico appassionato di cocktail, per chi ama organizzare aperitivi a casa o semplicemente per chi vuole provare qualcosa di diverso.

Quale scegliere? Dipende da chi scarterà il pacchetto

Il Liquore TIM e il Milano Cardano Torino hanno personalità differenti e si prestano a regali diversi.

Il primo è la scelta per chi ama i liquori aromatici e i sapori complessi. Il secondo è dedicato agli appassionati dell’aperitivo, con il vantaggio di essere già pronto da gustare.

Per chi non vuole scegliere, c’è anche la confezione Duetto, che riunisce il Liquore TIM e il MiCaTo in un’unica proposta: un modo per far conoscere entrambe le specialità, dall’aperitivo al dopocena.

Per un piccolo pensiero natalizio, invece, i formati da 200 ml rappresentano un’alternativa alle bottiglie più grandi.

Un regalo che arriva dal Varesotto

Scegliere Distillerie TIM significa anche regalare un prodotto legato al territorio. La storia del Liquore TIM è quella della famiglia Colombo-Annoni, che ha custodito e riportato alla luce una ricetta nata nel 1903, mentre Milano Cardano Torino ne propone un’interpretazione più contemporanea, pensata per il mondo dei cocktail.

Due modi di raccontare la stessa tradizione, che a Natale possono trovare posto sotto l’albero, sulla tavola delle feste o nella borsa di chi arriva a cena con una bottiglia da condividere.

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