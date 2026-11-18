A Oggiona con Santo Stefano due appuntamenti sulla prevenzione dei tumori: visite urologiche gratuite e una serata sull’alimentazione
Giovedì 19 novembre la LILT visita gratis i residenti all’ambulatorio comunale, su prenotazione. Venerdì 20 novembre in municipio un incontro sul ruolo del cibo nella prevenzione oncologica
Il Comune di Oggiona con Santo Stefano organizza due nuove iniziative sulla prevenzione per la salute dei cittadini. Sono in programma giovedì 19 e venerdì 20 novembre.
Le visite urologiche gratuite
Il primo appuntamento è giovedì 19 novembre dalle 9.30 all’Ambulatorio comunale di via Bonacalza 144. La LILT, Associazione provinciale di Varese, propone visite urologiche gratuite per i cittadini residenti. L’iniziativa fa parte della campagna “Novembre mese blu”, dedicata alla prevenzione dei tumori maschili.
Bisogna prenotare, fino a esaurimento dei posti. Si chiama lo 0331 639651, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.
“Nutrire la salute”
Venerdì 20 novembre alle 20.30 la Sala consiliare del municipio, in via Bonacalza 146, ospita “Nutrire la salute. Il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione oncologica”. La serata vuole informare il pubblico su quanto le scelte a tavola possano aiutare a prevenire i tumori.
Parlerà per prima Sabina Sieri, ricercatrice e specialista in scienza dell’alimentazione, che dirige la struttura complessa di Epidemiologia e Prevenzione della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Con lei ci saranno Elena Consolaro, medico di medicina generale e nutrizionista, e Anna Tosi, dirigente medico pediatra specialista in allergologia pediatrica all’ASST Rhodense, presidio ospedaliero di Garbagnate Milanese.
L’ingresso è libero.
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