L’associazione di promozione sociale Futura Civitas Aps, con il patrocinio del Comune di Olgiate Olona, propone un incontro su “Le mafie nel contesto lombardo”.

Appuntamento alla sala Le Scuderie presso il cortile di Villa Gonzaga, a partire dalle 20.45 di venerdì 27 novembre 2026.

Dopo i saluti istituzionali e un breve intervento del comandante della Polizia Locale olgiatese Alfonso Castellone, l’incontro sarà strutturato sulla base di un dialogo tra la presidente di Futura Civitas APS, Sofia Colombo e Andrea Carnì e Vincenzo Moriello, due studiosi ed esperti del tema mafie e rapporti tra mafie ed economia.

Carnì è ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano, e ha collaborato e collabora tuttora con il prof. Nando Dalla Chiesa; insieme a quest’ultimo Carnì studia la presenza delle mafie in Lombardia, di cui farà una relazione durante l’incontro. Moriello è il responsabile del settore legalità di SPI-CGIL Lombardia, e parlerà degli sviluppi di attualità relativi al processo Hydra che si sta svolgendo in questi mesi, oltre a portare la sua esperienza in merito ai rapporti tra finanza e mafie.

In Lombardia sono presenti tutte le maggiori organizzazioni mafiosi, dalla mafia siciliana alla ndrangheta vera padrona del territorio oggi, ma anche la Sacra Corona Unita e la stidda. Il quadro più inquietante emerso negli ultimi anni riguarda però la possibile collaborazione trasversale tra diverse organizzazioni criminali, come ricostruito dall’inchiesta Hydra e dal processo di Milano che ha emesso le prime condanne nel 2026.

«Futura Civitas APS ritiene che sia quantomai fondamentale parlare delle mafie in relazione al nostro territorio, dal momento che è un argomento poco trattato e percepito come lontano dalle nostre aree geografiche, quando in realtà è un tema di strettissima attualità e che ha un impatto molto forte sul loro tessuto sociale e imprenditoriale. L’Amministrazione comunale di Olgiate Olona sostiene questa iniziativa, condividendone gli obiettivi di fondo. Vi aspettiamo numerose e numerosi».