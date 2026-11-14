A Parabiago lo spettacolo “Facce Caso” contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, l’Amministrazione comunale di Parabiago promuove una serata speciale di riflessione, cultura e sensibilizzazione attraverso il linguaggio del teatro. Mercoledì 25 novembre alle 21.00, presso il Teatro di San Lorenzo, va in scena “Facce caso”, scritto, diretto e interpretato da Alessia Francescangeli, appuntamento speciale del Festival Donne In•Canto.

La ricorrenza del 25 novembre rappresenta un momento di profonda consapevolezza collettiva.

Istituita dalle Nazioni Unite nel 1999, questa giornata richiama l’attenzione su un fenomeno che continua a colpire milioni di donne nel mondo e invita istituzioni, associazioni, cittadini e cittadine

a promuovere una cultura fondata sul rispetto, sull’uguaglianza e sulla prevenzione di ogni forma di abuso e discriminazione.

Questa la finalità dell’appuntamento teatrale del 25 novembre. Protagonista della serata sarà Alessia Francescangeli, attrice, autrice e interprete teatrale capace di coniugare ironia, sensibilità e profondità narrativa. In “Facce caso”, l’artista accompagna il pubblico in un dialogo brillante e coinvolgente tra una donna e le proprie voci interiori. Uno spettacolo che, alternando momenti di

leggerezza e riflessione, invita a interrogarsi sul valore della libertà personale, sull’autodeterminazione e sul superamento di stereotipi e condizionamenti che ancora oggi influenzano il percorso di molte donne.

L’iniziativa si inserisce, inoltre, nel più ampio percorso di sensibilizzazione e solidarietà promosso dal Festival Donne In•Canto a sostegno delle donne vittime di violenza. Attraverso donazioni

volontarie del pubblico, da dieci anni, il festival sostiene il progetto “Valigia di Salvataggio” dell’associazione Salvamamme, destinato a fornire beni di prima necessità a donne e bambini costretti ad allontanarsi da situazioni di maltrattamento. Proprio quest’anno, il Premio Donna In•Canto è stato conferito a Maria Grazia Passeri, presidente dell’associazione e ideatrice del progetto.

“La Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne rappresenta un momento importante per fermarsi a riflettere su una realtà che continua a interrogare profondamente le nostre coscienze -sottolinea l’Assessora alle Politiche Sociali, Eleonora Pradal- Anche nelle ultime settimane, la cronaca italiana ha riportato alla luce nuovi e drammatici casi di femminicidio, episodi che ci ricordano quanto la violenza di genere sia ancora una ferita aperta e una sfida urgente per la nostra società. In questo contesto, lo spettacolo di Alessia Francescangeli offre un’occasione preziosa di riflessione e sensibilizzazione, contribuendo ad affermare con forza i valori della dignità, del rispetto, della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”.

Per assistere allo spettacolo ci si prenota a questo link.