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Serve ritrovare la vittoria in casa Varese dopo anche anche la sfida con la Correggese ha lasciato parecchio rammarico per una prestazione che avrebbe meritato ben altro finale. E invece l’1-1 contro gli emiliani allunga la serie di gare senza vittorie per i biancorossi, che a Pavia troveranno una squadra che in casa quest’anno non ha mai perso. La squadra di mister Pablo Granoche – quel “Diablo” che sfiorò la Serie A con la maglia biancorossa nel 2012 – arriva dalla sconfitta di Castellanza ma al “Fortunati” ha saputo sempre trovare le soluzioni giuste e dove ha vinto le ultime tre gare. L’appuntamento è per domenica 29 novembre alle ore 14.30 con il Varese che – come detto da mister Ciceri – deve lasciarsi indietro le negatività cercando invece «energie positive» per andare a segno.

Se in casa biancorossa mancheranno ancora Cogliati e Malinverno, tra i pavesini non ci sarà Pietro Marangon, varesino cresciuto con la maglia biancorossa ma squalificato dopo l’espulsione rimediata a Castellanza.

«Sono un ex – dice mister Ciceri presentando la gara -, quindi è una piazza dove mi sono trovato molto bene, pur con regole diverse nel calcio rispetto a qualche anno fa. Adesso è una sfida fondamentale in campionato contro una diretta concorrente per restare fuori dai bassifondi della classifica: affrontiamo una squadra in salute, che ha speso molto bene anche nella sconfitta di domenica scorsa, mentre noi siamo chiamati a fare punti e provare a tornare alla vittoria. Il terreno sarà sistemato e in buone condizioni, ma ci aspetta un’avversaria capace di fare densità e ripartire forte: peseranno gli errori in impostazione, quindi dovremo gestire bene la pressione sui centrocampisti e le ripartenze sulle fasce.»

«Stiamo lavorando per limitare gli errori – prosegue l’allenatore biancorosso -, anche se lasciare zero concessioni agli avversari è difficile, e vogliamo cercarci quegli episodi capaci di darci energie positive per non restare intrappolati nel ritornello della squadra che gioca bene ma raccoglie poco. I punti per noi passano dalle prestazioni, ma serve aggiungere concretezza per tradurli in classifica, scacciando la negatività: in settimana non è semplice quando raccogli meno di quanto avresti voluto e meritato, però il gruppo resta positivo, non si sfalda e non perde questa energia e questa voglia di fare, così da vedere una squadra capace di fare la partita e centrare i punti.»

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

SERIE D GIRONE D – XIII GIORNATA

Castellanzese – Pavia; Cittadella Modena – Pro Patria; Crema – Solbiatese; Lentigione – Varesina; Oltrepò – Arconatese; Pontedera – Sant’Angelo; Pro Sesto – Pistoiese; Tropical Coriano – Casatese Merate; Varese – Correggese.

CLASSIFICA: Pistoiese 28; Lentigione, Pro Patria 24; Casatese Merate 22; Castellanzese 19; Pro Sesto, Sant’Angelo, Crema, Solbiatese, Cittadella Modena 18; Pavia 17; Correggese 15; Varese, Varesina14; Tropical Coriano 9; Pontedera 7; Arconatese 6; Oltrepò 5.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14 con “La Materia del Gol”. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.