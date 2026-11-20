Porto Ceresio
A Porto Ceresio la Notte dei pupazzi in biblioteca: quando a scegliere il libro sono i giocattoli
Sabato 5 dicembre la quarta edizione dell’iniziativa gratuita per avvicinare i bambini alla lettura. Domenica mattina il ritiro con colazione offerta
A Porto Ceresio torna un appuntamento pensato per avvicinare i più piccoli al mondo dei libri in modo originale e giocoso. La biblioteca comunale propone infatti la quarta edizione della “Notte dei pupazzi”, un’iniziativa gratuita che trasforma gli scaffali della struttura in un luogo di scoperta notturna per i giocattoli preferiti dei bambini.
Come funziona
L’appuntamento è fissato per sabato 5 dicembre dalle 16.30 alle 18.30. Chiunque lo desideri potrà recarsi negli spazi della biblioteca comunale per affidare il proprio pupazzo alle cure dei volontari e del personale.
Durante la notte, mentre la struttura resterà chiusa al pubblico, i pupazzi resteranno tra gli scaffali con un compito preciso: esplorare le collezioni e scegliere un libro adatto ai gusti e all’età del proprio giovane proprietario.
Il risveglio e la colazione tra i libri
La mattina seguente, domenica 6 dicembre, i partecipanti potranno tornare in biblioteca per riabbracciare il proprio compagno di giochi e scoprire quale volume è stato selezionato per loro.
Il momento del ritiro sarà accompagnato da una colazione offerta direttamente dalla biblioteca comunale, creando un’occasione informale per stare insieme e condividere le prime pagine delle nuove letture.