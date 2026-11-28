Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Piazza Bossi a Porto Ceresio si prepara ad accogliere di nuovo “Illuminiamo il Natale”, la manifestazione che accompagna il paese sul lago Ceresio verso le feste. È la sesta edizione. Come ogni anno la organizzano la Consulta Giovanile di Porto Ceresio e l’associazione Porto Aperta, con il patrocinio del Comune.

Gli appuntamenti sono due: domenica 13 dicembre e sabato 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano. In entrambe le giornate la piazza resterà animata dalle 11 alle 17.

Ci saranno i mercatini natalizi e gli stand con vin brûlé e cioccolata calda. Tra le iniziative in programma c’è anche un flash mob firmato Walk&fun, una delle realtà che collaborano all’evento insieme a Porto Ceresio Road Eco-Friendly Market.

Molti degli appuntamenti sono pensati per le famiglie. È previsto infatti l’arrivo di Babbo Natale, che porterà una dolce sorpresa a tutti i bambini presenti.

Con questa manifestazione i giovani della Consulta e i volontari di Porto Aperta portano avanti un appuntamento ormai consolidato nel calendario natalizio del paese. Lo scopo è vivere il centro e il lungolago in un periodo dell’anno in cui la piazza diventa un punto d’incontro per residenti e visitatori.