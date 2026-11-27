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A Varese c’è un luogo dove gli studenti delle scuole superiori possono trovare un aiuto gratuito per affrontare le difficoltà scolastiche, ma soprattutto qualcuno disposto ad ascoltarli e ad accompagnarli nel loro percorso di crescita. È Portofranco, il centro di aiuto allo studio che da oltre vent’anni sostiene centinaia di ragazzi grazie all’impegno di circa 85 volontari. A raccontare questa esperienza sono state Maria Stella Pellegrini e Paola Viotto, ospiti di Soci All Time, la trasmissione di Radio Materia condotta da Orlando Mastrillo in collaborazione con CSV Insubria.

Ogni anno sono circa 160 gli studenti che frequentano il centro, mentre nei primi vent’anni di attività sono stati oltre 3.700 i ragazzi accompagnati nel loro percorso scolastico. Numeri che raccontano una realtà ormai consolidata nel panorama del volontariato varesino, dove lo studio diventa anche un’occasione per costruire relazioni e ritrovare fiducia nelle proprie capacità.

Da Milano a Varese, una storia iniziata nel 2004

L’esperienza di Portofranco nasce a Milano nel 2003, da un’intuizione di don Giorgio Pontigia: lo studio è uno dei bisogni fondamentali degli adolescenti e può diventare uno strumento decisivo per la loro crescita personale, non soltanto per il rendimento scolastico.

Un anno dopo, nel 2004, il progetto arriva anche a Varese. La prima sede è in via San Vito Silvestro, prima del trasferimento nei locali della scuola elementare Cairoli, nel quartiere di Biumo, messi gratuitamente a disposizione dal Comune.

Da allora il centro è cresciuto, adattandosi ai cambiamenti della scuola e alle nuove esigenze dei ragazzi, senza perdere la propria caratteristica principale: offrire un sostegno personalizzato, gratuito e basato sulla relazione tra studenti e volontari.

Non solo ripetizioni: al centro c’è la persona

La filosofia di Portofranco parte da un principio semplice: il valore di uno studente non può essere misurato soltanto attraverso i suoi voti. Per questo il lavoro dei volontari non consiste esclusivamente nello spiegare una formula di matematica o nel ripassare una regola grammaticale. L’obiettivo è costruire un rapporto di fiducia che permetta al ragazzo di affrontare le proprie difficoltà senza sentirsi giudicato.

Il metodo privilegiato è quello del rapporto individuale, con un volontario che segue lo stesso studente nel corso dell’anno. Un approccio che permette di individuare le lacune, ma anche di comprendere le ragioni di eventuali insuccessi scolastici.

Alla base c’è la convinzione, richiamata anche attraverso il pensiero di Sant’Agostino, che «si impara in un rapporto affettivo». Un legame fatto di ascolto e rispetto reciproco che può aiutare i ragazzi a scoprire un significato nello studio, andando oltre il semplice obiettivo di raggiungere la sufficienza.

Matematica, inglese e italiano: come funziona il centro

Portofranco è aperto dal lunedì al giovedì, dalle 14.30 alle 18.30. L’accesso avviene su richiesta degli studenti o delle famiglie, spesso attraverso il passaparola oppure dopo i risultati del primo quadrimestre, quando emergono le prime difficoltà.

Il percorso comincia con un colloquio conoscitivo, utile a capire quali siano i bisogni del ragazzo. Successivamente viene individuato un volontario che possa accompagnarlo nello studio con continuità.

Le materie più richieste sono matematica, fisica e inglese, insieme alle discipline tecniche. Nella seconda parte dell’anno scolastico aumentano invece le richieste di sostegno in italiano, soprattutto in vista delle verifiche e della conclusione delle lezioni.

Nel tempo è cambiato anche il profilo degli studenti. Se nei primi anni erano soprattutto i liceali a rivolgersi al centro, oggi sono numerosi i ragazzi che frequentano istituti tecnici e professionali.

È cresciuta inoltre la presenza di studenti di origine straniera, alcuni arrivati in Italia quando il loro percorso scolastico era già iniziato. Per loro le difficoltà possono riguardare non soltanto la lingua italiana, ma anche la comprensione di testi complessi di storia, letteratura e altre discipline. Per rispondere a queste esigenze, Portofranco ha coinvolto anche insegnanti delle scuole elementari e medie con esperienza nell’alfabetizzazione.

Ottantacinque volontari per accompagnare 160 studenti all’anno

Il cuore dell’attività è rappresentato dai volontari. Sono circa 85 le persone che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze: insegnanti in pensione, docenti ancora in attività, ingegneri, commercialisti, studenti universitari e persone impegnate nell’organizzazione e nella segreteria. Competenze diverse che permettono di rispondere a richieste sempre più articolate, mantenendo al centro l’attenzione per il singolo studente.

Un altro elemento fondamentale è la gratuità del servizio. Alle famiglie viene richiesta soltanto una quota assicurativa annuale al momento dell’iscrizione. Un’opportunità importante soprattutto per chi non potrebbe sostenere il costo delle lezioni private.

Per molti ragazzi, però, il risultato più significativo non è soltanto il miglioramento dei voti. È la possibilità di scoprire di essere capaci di affrontare una materia considerata impossibile, recuperare la motivazione e vivere la scuola con maggiore serenità.

I sogni per il futuro: una sede più grande e nuovi modi per raggiungere i ragazzi

Nel corso della puntata di Soci All Time, Maria Stella Pellegrini e Paola Viotto hanno raccontato anche le sfide quotidiane dell’associazione e le prospettive per i prossimi anni.

Tra i desideri c’è quello di ampliare gli spazi a disposizione, per accogliere un numero maggiore di studenti e rispondere alle tante richieste di sostegno. Un’altra sfida riguarda la comunicazione, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sui social media e far conoscere Portofranco a nuovi ragazzi e famiglie.

Dopo oltre vent’anni di attività, la missione resta la stessa: offrire un luogo nel quale ogni studente possa sentirsi accolto, trovare un aiuto concreto e scoprire che dietro una difficoltà scolastica può esserci anche un’occasione per crescere.

Per contattare la sede di Portofranco a Varese, sono disponibili diversi canali:

Sede fisica e orari: Il centro si trova a Varese in via Merini (quartiere Biumo), presso i locali della scuola elementare Cairoli

. È aperto dal lunedì al giovedì, dalle 14:30 alle 18:30

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Telefono e segreteria: Si può chiamare durante gli orari di apertura oppure lasciare un messaggio in segreteria telefonica, indicando la propria richiesta: le volontarie della segreteria richiamano nel pomeriggio

. Il numero di telefono indicato nella fonte è 0332 235518

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E-mail: È possibile inviare una comunicazione all’indirizzo e-mail dell’associazione (portofranco.varese@virgilio.it)

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Come funziona il primo contatto: Generalmente sono gli studenti o le loro famiglie a prendere l’iniziativa (spesso dopo il primo quadrimestre o su consiglio di insegnanti e amici). A seguito del primo contatto viene fissato un colloquio conoscitivo iniziale per analizzare le difficoltà scolastiche del ragazzo e pianificare l’affiancamento con un volontario