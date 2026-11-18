A Radio Missione Francescana si parla di Case di Comunità
Il medico che sarà intervistato venerdì 20 novembre 2026 alle ore 11.10 è la dottoressa Giovanna Scienza
Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 20 novembre 2026 alle ore 11.10 è la dottoressa Giovanna Scienza, medico di medicina generale e ginecologa. Titolo della trasmissione: “Case di Comunità: come funzionano e carenza di Medici di Medicina Generale”.Conducono Giorgio Dini e Luigi Rusconi
La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 22 novembre 2026 alle ore 16.00.
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