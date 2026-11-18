Un’opera che indaga le tensioni del nostro presente attraverso una prospettiva distopica: un romanzo che interroga la coscienza, la libertà e il rapporto tra individuo e sistemi di controllo

Rancio Valcuvia accoglie la presentazione di Esuli, romanzo di Nicola Tosi, sabato 21 novembre alle ore 17.30, nella Sala Civica, in Piazza Don Malcotti.

Il romanzo è pubblicato da Robin Edizioni, nella collana Robin&Sons.

L’evento è organizzato dalla Biblioteca Comunale “Giancarlo Peregalli” e dal Comune di Rancio Valcuvia, e verrà presentato da Emma Luciani, autrice e psichiatra.

Esuli è un’opera che indaga le tensioni del nostro presente attraverso una prospettiva distopica: un romanzo che interroga la coscienza, la libertà e il rapporto tra individuo e sistemi di controllo. Propone una riflessione potente e attuale sul valore della scelta, sulla memoria e sulla responsabilità personale in un mondo che tende a uniformare le coscienze.

Nicola Tosi è nato a Varese nel 1976, si è laureato in Dams all’Università di Bologna e in Scienze Storiche all’Università Statale di Milano. Ha lavorato come attore in diverse compagnie teatrali. Insegna Italiano alle Scuole Medie, Dizione e Storia del Teatro presso l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

L’incontro offrirà al pubblico l’occasione di ascoltare l’autore, conoscere la genesi del progetto narrativo e approfondire i temi che attraversano il romanzo.

Al termine dell’evento aperitivo e buffet per i partecipanti.