Un ponte fatto di libri, storie e immaginazione per unire bambini di età diverse e riscoprire il valore della lettura come strumento di pace. È il progetto realizzato dagli alunni dell’Istituto comprensivo Alessandro Manzoni di Rescaldina, protagonisti della mostra “Jella Lepman: un ponte di libri”, che sarà inaugurata venerdì 4 dicembre alle 10 in biblioteca.

L’iniziativa nasce nell’ambito della XVIII edizione del progetto “Giovani Pensatori” dell’Università degli Studi dell’Insubria, dedicata al tema “Le immagini della conoscenza tra scienza e filosofia”, e coinvolge gli studenti in un percorso che intreccia letteratura per l’infanzia, filosofia, arte ed educazione civica.

Al centro del progetto c’è la figura di Jella Lepman, giornalista e scrittrice che, nella Germania del secondo dopoguerra, promosse la lettura come occasione di incontro e dialogo tra i bambini di Paesi diversi. La mostra ricorda in particolare gli 80 anni dall’iniziativa con cui Lepman scelse il libro “Il Toro Ferdinando” come dono natalizio per migliaia di bambini, in un periodo segnato dalle conseguenze della guerra.

Per raccontare questa storia, gli studenti dell’Istituto Manzoni, diretto dal dirigente scolastico Michele Ramunno, si sono trasformati nei “Folletti Aiutanti” di Jella Lepman, diventando protagonisti di un viaggio immaginario nel tempo attraverso il progetto Radio Navigators, realizzato in collaborazione con la trasmissione “Filosofia per tutti”, diretta dalla professoressa Stefania Barile.

Tra le opere che saranno presentate durante l’inaugurazione ci sarà una scultura collettiva dedicata a Jella Lepman, con ali realizzate utilizzando i libri creati dagli stessi bambini. Un altro elemento del percorso sarà “Un racconto a mille mani”, una storia collettiva ispirata alla creatività di Gianni Rodari. Il racconto è nato nella scuola dell’infanzia ed è stato sviluppato dagli alunni della primaria e della secondaria, fino a diventare un volume destinato a essere donato alla comunità in occasione del Natale.

In mostra troveranno spazio anche il “Libro Sensibile”, realizzato con materiali tattili, e l'”Albero della Gentilezza”, insieme ai pannelli itineranti della mostra dedicata a Jella Lepman messi a disposizione da IBBY Italia. Tra i materiali che saranno esposti anche la biografia – albo illustrato alato di Jella Lepman.

L’iniziativa è coordinata da Francesca Sgambelluri, referente di Educazione Civica e del progetto Radio Navigators, da anni impegnata nel percorso dei Giovani Pensatori. Alla realizzazione hanno contribuito docenti, famiglie, volontari e diverse realtà culturali del territorio, con la visita guidata curata dalla professoressa Stefania Barile, il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione di IBBY Italia, del Sistema Bibliotecario Busto-Ticino-Valle Olona, della bibliotecaria Elisabetta Girardi e di Fabiano Raiti della biblioteca di Rescaldina.

Il percorso comprenderà anche i laboratori e gli interventi di Lucrezia Lega, del time trainer Mario Domina e dell’Associazione SoleVoci di Varese con Alessia Ferrari, insieme ai contributi dell’artista iraniana Shirin, del fisico Nicolò Pisani e dl musicista Caldara. La mostra resterà aperta e animata da letture e laboratori per le classi e per la cittadinanza anche nelle settimane successive. L’ingresso all’inaugurazione è libero e aperto a tutti.

Foto di archivio