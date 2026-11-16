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A Rovello Porro la Colletta alimentare raccoglie 1.647 chili di prodotti: grande risposta della comunità

Il paese ha contribuito al risultato della 30ª Giornata nazionale della Colletta alimentare, che in tutta Italia ha permesso di raccogliere 8.700 tonnellate di alimenti grazie alla generosità dei cittadini e all'impegno di oltre 160mila volontari

Rovello Porro - Gruppo Alpini

Anche Rovello Porro ha dato un contributo significativo alla 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Nel corso dell’iniziativa sono stati raccolti in paese ben 1.647 chilogrammi di alimenti, un risultato che testimonia la generosità dei cittadini e la partecipazione della comunità a un gesto concreto di solidarietà verso chi vive situazioni di difficoltà.

Il dato locale si inserisce nel bilancio nazionale della giornata, che ha permesso di raccogliere complessivamente 8.700 tonnellate di alimenti nei supermercati di tutta Italia. Un risultato reso possibile dalla disponibilità di migliaia di persone, che hanno scelto di aggiungere alla propria spesa alcuni prodotti da destinare a chi ne ha più bisogno, e dall’impegno di oltre 160mila volontari, presenti nei punti vendita per raccogliere e organizzare le donazioni.

A Rovello Porro la risposta è stata particolarmente significativa, con quasi una tonnellata e 650 chili di prodotti donati. Un risultato per il quale il Gruppo Alpini, grande protagonista della giornata, hanno rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, sia attraverso le donazioni sia mettendo a disposizione il proprio tempo come volontari.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026
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