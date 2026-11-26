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A Rovello Porro la lotta contro la violenza sulle donne passa anche attraverso un momento da vivere insieme, camminando e dando voce a storie che troppo spesso restano inascoltate. Domenica 29 novembre è in programma una camminata di sensibilizzazione con il coinvolgimento dell’associazione culturale Helianto, protagonista di un reading teatrale dedicato al tema.

L’iniziativa vuole essere un’occasione per ricordare le vittime di violenza e femminicidio, ma anche per richiamare l’attenzione sulla responsabilità collettiva e sulla necessità di un cambiamento culturale. Il messaggio scelto dagli organizzatori è significativo: “Ci sono silenzi che fanno rumore”. Un invito ad ascoltare, ricordare e soprattutto a non restare indifferenti.

Il ritrovo è fissato alle 14.30 al Centro Civico di piazza A. Porro 19. Alle 15 partirà la camminata, con un percorso di circa tre chilometri all’interno del Parco Lura. Al rientro, intorno alle 16, il pomeriggio proseguirà con un momento di riflessione e le letture teatrali curate da Helianto.

Il reading proporrà testimonianze, racconti e parole che attraversano il dolore, la paura, gli stereotipi e la necessità di un cambiamento. Un intreccio di voci per ricordare che la violenza sulle donne non riguarda soltanto chi la subisce, ma coinvolge l’intera comunità. Anche la cultura, attraverso il teatro e la forza delle parole, può contribuire a rompere il silenzio e stimolare una consapevolezza condivisa.

Ai partecipanti viene chiesto di indossare qualcosa di rosso, un piccolo gesto simbolico per trasformare la presenza di ciascuno in un messaggio collettivo contro ogni forma di violenza.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, adulti e bambini. Al termine dell’iniziativa è previsto anche un momento conviviale, con un piccolo ristoro offerto dalla Pasticceria Anna di Rovello Porro.

In caso di maltempo la camminata sarà annullata, ma l’appuntamento resta alle 15 al Centro Civico per il momento di riflessione e le letture.