Saltrio
A Saltrio, tra i sentieri del Monte Orsa, spunta un piccolo Villaggio di Natale
Un allestimento a sorpresa nella zona relax del monte sarà inaugurato con una passeggiata gratuita in compagnian degli Amici del Monte Orsa. Lungo il sentiero naturalistico c’è anche un presepe
Il Natale arriva anche tra i boschi del Monte Orsa, dove una piccola sorpresa attende chi sceglierà di trascorrere una giornata all’aria aperta. Nella zona relax è stato allestito un piccolo Villaggio di Natale, realizzato con cura e pensato per portare un po’ di atmosfera natalizia in un angolo immerso nella natura.
L’iniziativa è promossa dal gruppo Amo Experience, che per inaugurare l’allestimento invita tutti a partecipare a una camminata in compagnia. L’appuntamento è per domenica 29 novembre, con un’escursione accompagnata e completamente gratuita, aperta a tutti. Ritrovo alle 9 al parcheggio del cimitero di Saltrio, in via Manzoni.
Da lì si raggiungerà insieme la zona relax del Monte Orsa, per respirare l’aria del bosco e scoprire il piccolo villaggio preparato per l’occasione. Un modo diverso per vivere l’attesa delle feste, lasciandosi alle spalle per qualche ora il ritmo quotidiano e condividendo una passeggiata nella natura.
Ad arricchire il percorso c’è anche un altro elemento dal sapore natalizio: lungo il sentiero naturalistico è stato infatti allestito un presepe, che contribuisce a rendere ancora più suggestiva la passeggiata.
Gli organizzatori invitano i partecipanti a indossare scarpe comode e a portare con sé un po’ di spirito natalizio e voglia di stare insieme. L’escursione è gratuita e aperta a tutti.
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