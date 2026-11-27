Il Natale arriva anche tra i boschi del Monte Orsa, dove una piccola sorpresa attende chi sceglierà di trascorrere una giornata all’aria aperta. Nella zona relax è stato allestito un piccolo Villaggio di Natale, realizzato con cura e pensato per portare un po’ di atmosfera natalizia in un angolo immerso nella natura.

L’iniziativa è promossa dal gruppo Amo Experience, che per inaugurare l’allestimento invita tutti a partecipare a una camminata in compagnia. L’appuntamento è per domenica 29 novembre, con un’escursione accompagnata e completamente gratuita, aperta a tutti. Ritrovo alle 9 al parcheggio del cimitero di Saltrio, in via Manzoni.

Da lì si raggiungerà insieme la zona relax del Monte Orsa, per respirare l’aria del bosco e scoprire il piccolo villaggio preparato per l’occasione. Un modo diverso per vivere l’attesa delle feste, lasciandosi alle spalle per qualche ora il ritmo quotidiano e condividendo una passeggiata nella natura.

Ad arricchire il percorso c’è anche un altro elemento dal sapore natalizio: lungo il sentiero naturalistico è stato infatti allestito un presepe, che contribuisce a rendere ancora più suggestiva la passeggiata.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a indossare scarpe comode e a portare con sé un po’ di spirito natalizio e voglia di stare insieme. L’escursione è gratuita e aperta a tutti.