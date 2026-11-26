A Samarate l’amministrazione incontra le imprese del territorio a Villa Montevecchio
L’appuntamento di sabato 28 novembre sarà dedicato al dialogo e alla condivisione di proposte per sostenere le iniziative culturali, sociali e sportive della città
L’amministrazione comunale della Città di Samarate incontra l’imprenditoria locale: un momento per rafforzare la collaborazione dell’Amministrazione Comunale con le aziende e le realtà imprenditoriali locali, favorendo nuove opportunità di partecipazione e sostegno alla vita culturale, sociale e sportiva della città.
L’appuntamento è per sabato 28 novembre alle ore 11:00 nella Sala Azzurra di Villa Montevecchio, in via Lazzaretto 1.
L’iniziativa rappresenta un’occasione per avviare un confronto diretto con le aziende del territorio, conoscerne le realtà e raccogliere idee, proposte e disponibilità a collaborare alla realizzazione e alla valorizzazione delle iniziative cittadine.
“L’amministrazione comunale intende così promuovere un rapporto sempre più stretto con il tessuto imprenditoriale locale, riconoscendone il ruolo nello sviluppo del territorio e nella costruzione di una comunità dinamica e partecipata. Il sostegno alle attività culturali, sociali e sportive può infatti tradursi in un’opportunità condivisa, capace di generare valore per la città e, al tempo stesso, rafforzare il legame delle imprese con la comunità di riferimento”.
La scelta di Villa Montevecchio conferisce all’incontro un ulteriore significato. La dimora storica, oggi sede di progetti culturali e aggregativi, costituisce uno spazio di riferimento per la promozione della cultura e per il sostegno alle realtà associative locali.
All’incontro saranno presenti il Sindaco Alessandro Ferrazzi, l’Assessore al Bilancio, Tributi, Demografici, Servizi Cimiteriali, Commercio e SUAP Rino Rigato, il presidente della Pro Loco Samarate e membro del Consiglio di Gestione del Parco del Ticino Tiziano Zocchi e Marianna Tabano, referente dell’Ufficio Cultura e Sport.
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