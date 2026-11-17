A “Saronno in Gioco” debutta il gioco di carte dedicato al Torrente Lura
Il prototipo è nato nell'ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera RiverLhab. A Saronno è stato sperimentato con il pubblico per raccogliere suggerimenti e migliorarlo
Giocare insieme per scoprire il Torrente Lura e i suoi abitanti e capire quanto sia importante tutelarne l’ecosistema. “Il gioco del Lura”, ancora alla fase di prototipo, è stato presentato da una delegazione del Parco del Lura a “Saronno in Gioco”, la manifestazione dedicata ai giochi da tavolo che si è svolta nel fine settimana a Saronno.
L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto europeo Interreg Italia-Svizzera RiverLhab e punta a trasformare la conoscenza dell’ambiente naturale in un’esperienza divertente e coinvolgente, adatta sia ai bambini sia agli adulti. Il prototipo è stato pensato per accompagnare i partecipanti alla scoperta del torrente, dei suoi abitanti e dei delicati equilibri che caratterizzano il suo ecosistema.
La presenza a Saronno in Gioco è stata anche un’occasione per mettere alla prova il nuovo strumento didattico direttamente con il pubblico. I partecipanti hanno potuto sperimentare il gioco e offrire suggerimenti e osservazioni, che saranno utili per perfezionare il prototipo e renderlo ancora più interessante e coinvolgente.
L’obiettivo è utilizzare il linguaggio del gioco per avvicinare le persone alla conoscenza del territorio e alla tutela dell’ambiente. Come sottolinea il Parco del Lura, infatti, «conoscere un ecosistema è il primo passo per imparare a proteggerlo».
Un modo originale per raccontare il torrente che attraversa il territorio e sensibilizzare, attraverso il divertimento, grandi e piccoli sull’importanza della biodiversità e della salvaguardia degli ambienti naturali.
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