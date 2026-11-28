A Saronno l’ufficio postale ospita la mostra “Corrispon-Danza Postale”
Inaugurata all'ufficio postale di via Varese 130 la rassegna ideata da Gian Paolo Terrone dedicata alla Mail Art: opere spedite via posta visitabili fino al 6 gennaio 2027
È stata inaugurata nell’ufficio postale di via Varese 130 a Saronno la mostra «Corrispon-Danza Postale», progetto espositivo ideato da Gian Paolo Terrone in collaborazione con l’Ambasciata di Užupis, la Pro Loco di Saronno, UNITRE, il Circolo Culturale Il Tramway e il Comune di Saronno. L’iniziativa trasforma gli spazi della sede in un percorso aperto al pubblico dedicato alla Mail Art, visitabile fino al 6 gennaio 2027.
Opere concepite per il viaggio postale
La Mail Art utilizza il circuito postale come mezzo creativo e di diffusione culturale. In mostra figurano dipinti, collage, grafiche e composizioni tridimensionali ideati per viaggiare attraverso la rete postale, dove francobolli, timbri e tracce del trasporto entrano a far parte integrante dell’opera stessa.
Il ruolo dell’ufficio postale e le collaborazioni
L’allestimento all’interno dell’ufficio postale mette in dialogo il transito quotidiano della corrispondenza con la fruizione artistica, in un percorso sostenuto da realtà locali e nazionali e promosso da Poste Italiane sul territorio. Per approfondimenti sul settore filatelico è indicato il portale filatelia.poste.it.
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