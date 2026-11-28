Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

È stata inaugurata nell’ufficio postale di via Varese 130 a Saronno la mostra «Corrispon-Danza Postale», progetto espositivo ideato da Gian Paolo Terrone in collaborazione con l’Ambasciata di Užupis, la Pro Loco di Saronno, UNITRE, il Circolo Culturale Il Tramway e il Comune di Saronno. L’iniziativa trasforma gli spazi della sede in un percorso aperto al pubblico dedicato alla Mail Art, visitabile fino al 6 gennaio 2027.

Opere concepite per il viaggio postale

La Mail Art utilizza il circuito postale come mezzo creativo e di diffusione culturale. In mostra figurano dipinti, collage, grafiche e composizioni tridimensionali ideati per viaggiare attraverso la rete postale, dove francobolli, timbri e tracce del trasporto entrano a far parte integrante dell’opera stessa.

Il ruolo dell’ufficio postale e le collaborazioni

L’allestimento all’interno dell’ufficio postale mette in dialogo il transito quotidiano della corrispondenza con la fruizione artistica, in un percorso sostenuto da realtà locali e nazionali e promosso da Poste Italiane sul territorio. Per approfondimenti sul settore filatelico è indicato il portale filatelia.poste.it.