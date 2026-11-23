A Saronno un pomeriggio di musica classica con i giovani talenti dell’Orchestra Filarmonica Europea
Domenica 29 novembre alle 17.30 il concerto al Salone Albero Musicale di via Legnani. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria
La musica classica sarà protagonista a Saronno domenica 29 novembre, con un concerto dell’Orchestra Filarmonica Europea Giovani in programma alle 17.30 al Salone dell’Albero Musicale di via Legnani 4.
L’orchestra, nata nel 2012 come progetto dedicato alla formazione di una compagine giovanile in collaborazione con l’Albero Musicale di Saronno, proporrà un pomeriggio musicale con un programma che attraversa le opere di Stamitz, Mozart, Weber, Chopin e Rachmaninov.
A dirigere e accompagnare al pianoforte sarà il M° Marcello Pennuto. Sul palco si esibiranno i solisti Luca Sassu al flauto, dal Conservatorio di Como; Leonardo Maroni al fagotto, del Liceo Manzoni di Varese; Luca Marelli, dal Conservatorio Puccini di Gallarate al clarinetto; Marco Karol Vitali al clarinetto; Alessandra Ragno al pianoforte e Camilla Cacciapaglia, soprano. Allievo della scuola di direzione sarà invece Paolo Toscano.
Un’occasione per ascoltare giovani musicisti e valorizzare il lavoro di formazione musicale portato avanti dall’orchestra insieme alla realtà saronnese dell’Albero Musicale.
L’ingresso è libero, ma è obbligatoria la prenotazione, da effettuare tramite WhatsApp al numero 338 4266698
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
Bustocco-71 su Da Novara a Malpensa, Varese e Lugano senza cambiare treno: dal 2027 una nuova linea ferroviaria
principe.rosso su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Felice su Sciopero generale a Varese, con gli studenti "tre generazioni in piazza per difendere il futuro"
Agostino De Zulian su Luca Spada: da Malgesso a Eolo, così è nato l'unicorno italiano delle telecomunicazioni
principe.rosso su Elezioni 2027 a Gallarate, Giovanni Pignataro presenta la sua candidatura. "Andiamo oltre il clima da guerra civile"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.