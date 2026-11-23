La musica classica sarà protagonista a Saronno domenica 29 novembre, con un concerto dell’Orchestra Filarmonica Europea Giovani in programma alle 17.30 al Salone dell’Albero Musicale di via Legnani 4.

L’orchestra, nata nel 2012 come progetto dedicato alla formazione di una compagine giovanile in collaborazione con l’Albero Musicale di Saronno, proporrà un pomeriggio musicale con un programma che attraversa le opere di Stamitz, Mozart, Weber, Chopin e Rachmaninov.

A dirigere e accompagnare al pianoforte sarà il M° Marcello Pennuto. Sul palco si esibiranno i solisti Luca Sassu al flauto, dal Conservatorio di Como; Leonardo Maroni al fagotto, del Liceo Manzoni di Varese; Luca Marelli, dal Conservatorio Puccini di Gallarate al clarinetto; Marco Karol Vitali al clarinetto; Alessandra Ragno al pianoforte e Camilla Cacciapaglia, soprano. Allievo della scuola di direzione sarà invece Paolo Toscano.

Un’occasione per ascoltare giovani musicisti e valorizzare il lavoro di formazione musicale portato avanti dall’orchestra insieme alla realtà saronnese dell’Albero Musicale.

L’ingresso è libero, ma è obbligatoria la prenotazione, da effettuare tramite WhatsApp al numero 338 4266698