Dal 29 novembre alla vigilia tanti momenti in centro città organizzati dalla Pro Sesto Calende con il Comune e le associazioni del territorio. In programma l’accensione dell’albero, i mercatini, le iniziative per i bambini e le mostre nella sala di viale Italia

Il conto alla rovescia verso il Natale parte il 29 novembre e accompagnerà Sesto Calende fino alla vigilia con un calendario di iniziative pensato per coinvolgere famiglie, bambini e visitatori. A promuovere il programma è la Pro Sesto Calende, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di numerose associazioni del territorio.

(foto copertina estratto dal video di Silvia Dengo in calce all’articolo)

Il primo appuntamento sarà con “Un fiume tra arti e creatività”, il mercatino dedicato all’artigianato e alle idee regalo che animerà il centro cittadino per l’intera giornata. Nel pomeriggio spazio a uno dei momenti più attesi: l’accensione dell’albero di Natale accompagnata dal Coretto San Pier Giorgio Frassati.

Il calendario proseguirà il 5 dicembre con il Sextum Mercatum, tradizionale mercatino dell’antiquariato, mentre l’8 dicembre sarà dedicato ai più piccoli con Missione Natale: l’incantesimo delle luci, pomeriggio di animazione e consegna delle letterine a Babbo Natale. Tra gli appuntamenti di dicembre spicca anche la giornata del 20 dicembre. In mattinata sarà possibile assistere alla partenza dei Babbi Natale in moto con Due ruote per Natale, mentre nel pomeriggio l’Abbazia ospiterà Natale del Grinch, iniziativa rivolta ai bambini tra laboratori e attività di animazione.

La vigilia di Natale il centro cittadino tornerà a riempirsi con il mercatino Un fiume tra arti e creatività, prima del gran finale dalle 17 con il tradizionale arrivo di Babbo Natale dal Ticino. Ad accoglierlo ci saranno cioccolata calda, vin brulé e panettone, in uno degli appuntamenti simbolo delle feste sestesi.

(video d’archivio dalla pagina facebook della videomaker Silvia Dengo)

Accanto agli eventi all’aperto, il programma comprende anche tre esposizioni nella sala Pro Sesto di viale Italia 3: la mostra collettiva Tre sguardi dal 19 novembre al 1° dicembre, una seconda mostra collettiva dal 3 al 15 dicembre e la mostra fotografica “Spazio ProSesto” dal 17 al 29 dicembre. Un calendario che mette insieme tradizione, iniziative culturali e momenti dedicati ai più piccoli, con l’obiettivo di vivere il periodo delle feste come occasione di incontro e partecipazione per tutta la comunità.