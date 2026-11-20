A ottant’anni dalla strage di Vergarolla, l’associazione Virtus propone a Sesto Calende un incontro dedicato a uno degli episodi più drammatici legati alla storia degli italiani in Istria. (foto Wikipedia, di pubblico dominio)

L’appuntamento è fissato per sabato 21 novembre alle 17 nella Sala Cesare da Sesto del municipio. Ospiti della giornata saranno Stefano Zecchi, filosofo e scrittore autore di una trilogia dedicata al confine orientale, e Marco Fornasir, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento sulla vicenda. Ad aprire l’incontro sarà Sarah Carlini, presidente dell’associazione Virtus, mentre l’attrice Barbara Ferullo di Vertex Teatro proporrà una lettura teatrale dedicata alla strage.

L’iniziativa coincide con l’ottantesimo anniversario dell’esplosione avvenuta nell’agosto del 1946 sulla spiaggia di Vergarolla, a Pola. La tragedia provocò oltre cento vittime (la stima più accreditata parla di 116 morti) e segnò in modo profondo la comunità italiana della città istriana, in un periodo già segnato dalle tensioni del primissimo dopoguerra.

Nel corso della serata Marco Fornasir ripercorrerà i fatti e gli elementi che ancora oggi aiutano a comprendere quanto accadde su quella spiaggia. A seguire, l’intervento di Stefano Zecchi allargherà lo sguardo alla storia del confine orientale negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale.

Tra le figure che saranno ricordate c’è anche quella del medico Geppino Micheletti, che dopo aver perso due figli nell’esplosione continuò a soccorrere e operare i feriti per oltre ventiquattro ore consecutive. Una storia rimasta tra le più note e significative legate alla strage di Vergarolla.