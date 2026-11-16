A Solaro due milioni per il recupero delle case popolari di via Giotto: nuovi spazi comuni e sette alloggi da riassegnare
Le risorse arrivano dal Piano Metropolitano di Ripresa e Resilienza e coprono interamente l'intervento sull'edificio di edilizia residenziale pubblica
A Solaro sette appartamenti oggi inutilizzabili potranno tornare a disposizione della cittadinanza. È uno degli interventi previsti dal progetto di riqualificazione delle case popolari di via Padri Cavanis e via Giotto, che potrà contare su un finanziamento da due milioni di euro ottenuto dal Comune nell’ambito del Piano Metropolitano di Ripresa e Resilienza.
La sindaca Nilde Moretti ha firmato questa mattina la convenzione con Città Metropolitana di Milano per dare avvio al progetto, inserito nella Missione 5 “Inclusione e Coesione” e interamente finanziato con risorse destinate all’edilizia residenziale pubblica: «Il Comune di Solaro ha ottenuto, grazie al preziosissimo lavoro degli uffici, un finanziamento da due milioni di euro per un intervento che punta al potenziamento dell’edilizia residenziale pubblica e sociale e al recupero di edifici e spazi degradati, con l’obiettivo di migliorare i servizi per la comunità».
Il progetto prevede innanzitutto il recupero di sette alloggi che, nelle condizioni attuali, non possono essere assegnati. Una volta riqualificati, potranno ampliare il numero di abitazioni disponibili per chi è in cerca di una soluzione abitativa. I lavori riguarderanno anche le parti comuni dell’edificio, con l’adeguamento degli impianti e il recupero dei balconi.
Tra gli interventi previsti c’è inoltre la realizzazione di una sala destinata ad attività ricreative e hobbistiche, pensata per favorire le occasioni di incontro e socializzazione tra i residenti. Saranno sistemati anche gli spazi aperti di pertinenza, con l’intento di renderli più fruibili e migliorarne la qualità.
Nilde Moretti ha sottolineato l’importanza della collaborazione con Città Metropolitana per ottenere le risorse necessarie: «In un periodo di ristrettezze e di tagli costanti ai fondi per i Comuni, abbiamo trovato in Città Metropolitana un partner ideale per sviluppare i nostri progetti, ottenendo il via libera per uno stanziamento senza il quale certamente non avremmo potuto raggiungere gli stessi obiettivi».
(Nella foto la sindaca di Solaro Nilde Moretti con Francesco Vassallo, vicepresidente della Città Metropolitana di Milano)
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