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Saronno/Tradate

A Solaro una nuova edizione dei “Laboratori STEAM” gratuiti per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni

Presentazioni interattive e realtà aumentata: a Solaro quattro martedì di digitale con Stripes DigitusLab

giovani studenti computer digitale scuola

Tornano a Solaro i “Laboratori STEAM”, un ciclo di attività completamente gratuite per ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni con la passione per il digitale, la creatività e l’innovazione tecnologica.

Gli incontri si terranno nei pomeriggi di martedì 17 e 24 novembre e dell’1 e 15 dicembre, sempre dalle 15 alle 18, al Polo di Comunità Regina Elena di piazza Cadorna. Insieme agli esperti di Stripes DigitusLab, i partecipanti sperimenteranno strumenti digitali avanzati come Canva AI Tools per realizzare presentazioni interattive, creare storie multimediali e arricchirle con contenuti in realtà aumentata.

L’iniziativa fa parte del progetto “GUT – Grow Up Together: Minori, famiglie e comunità che crescono insieme” dell’Ambito territoriale di Garbagnate Milanese, cofinanziato da Unione Europea e Regione Lombardia nell’ambito della Politica di Coesione 2021-2027 (Fondo Sociale Europeo Plus). Il laboratorio è gestito da Stripes.

Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il 348 6281216 oppure scrivere a silvia.campi@pedagogia.it.

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Pubblicato il 12 Novembre 2026
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