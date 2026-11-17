In vista della Giornata internazionale del 25 novembre, il Comune di Solaro propone tre giornate di iniziative tra sabato 21 e lunedì 23 novembre, con l’inaugurazione di una piazza dedicata alla ricorrenza, un incontro di riflessione accompagnato dalla musica e uno spettacolo di danza e recitazione. Un percorso condiviso con associazioni e realtà del territorio per mantenere alta l’attenzione sul tema e sostenere concretamente le donne che affrontano situazioni di violenza.

Una piazza per dire no alla violenza

Il primo appuntamento è sabato 21 novembre alle 11 in via Mazzini, all’angolo con via Conciliazione, di fronte alla sede dell’AggregaGiovani La Calamita, con l’inaugurazione di Piazza 25 Novembre. Lo spazio sarà dedicato alla memoria, alla consapevolezza e all’impegno collettivo contro ogni forma di violenza sulle donne. Al termine della cerimonia è previsto un aperitivo offerto dalla sezione Anpi Paolo Fusi di Solaro.

La seconda iniziativa, dal titolo “Insieme tra parole e musica”, è in programma domenica 22 novembre alle 10 al centro civico di Cascina Emanuela, in collaborazione con il Comitato di quartiere Il Giuggiolo. Sarà un momento di confronto e approfondimento con la partecipazione di Chiara Melchiorre, responsabile della rete territoriale interistituzionale antiviolenza Nemmeno con un fiore; Annalisa Alberti, direttrice del corso di laurea in Infermieristica dell’Asst Rhodense, e Stefania Marruchi, consigliera comunale con delega alle Pari Opportunità. Alla riflessione si alternerà un intervento musicale di Letizia Caspani, della Scuola di Musica Attilio Rucano di Solaro. La mattinata si concluderà con un aperitivo comunitario.

Il Comitato Il Giuggiolo accompagnerà l’iniziativa anche con un laboratorio per la preparazione di saponette dal titolo “La violenza sulle donne: non lavartene le mani”. Le saponette realizzate saranno messe a disposizione durante diverse iniziative, a fronte di un’offerta libera. Il ricavato sarà devoluto al Fondo Seconda Stella, che sostiene i percorsi di uscita dalla violenza.

Il terzo appuntamento sarà lunedì 23 novembre alle 21, nella tensostruttura della sede MAPS in via Drizza, con “La voce che resta”, uno spettacolo-performance di danza e recitazione curato dalla scuola di danza Danzarte di Solaro. La direzione artistica e le coreografie sono affidate alla maestra Gloriana Mosca. Attraverso il linguaggio del movimento e della recitazione, lo spettacolo intende offrire un ulteriore momento di riflessione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

Una rete territoriale per la prevenzione

Accanto agli appuntamenti, il Comune aderirà anche alle campagne territoriali promosse dalla Rete antiviolenza Nemmeno con un fiore.

«Come Amministrazione comunale rinnoviamo il nostro impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza sulle donne. Contrastare la violenza sulle donne è una responsabilità di tutta la comunità. Servono ascolto, prevenzione, educazione al rispetto e sostegno concreto alle vittime», dicea Stefania Marruchi, consigliera comunale con delega alle Pari Opportunità.

Marruchi richiama anche il ruolo della recente Commissione per le Pari Opportunità, che potrà contribuire a sostenere iniziative di sensibilizzazione e collaborazione con i servizi del territorio. «Solo unendo istituzioni, associazioni e cittadini possiamo costruire una società più giusta, sicura e libera dalla violenza. Continueremo a collaborare con la Rete istituzionale antiviolenza Nemmeno con un fiore, con le associazioni e le realtà del territorio, affinché nessuna donna si senta sola e ogni richiesta di aiuto possa trovare ascolto e risposta. Perché la violenza non è mai un fatto privato: è una responsabilità di tutti».