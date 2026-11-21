La figura di San Francesco d’Assisi e il suo messaggio di semplicità, solidarietà e attenzione verso gli altri saranno al centro di una mattinata dedicata agli studenti delle scuole medie di Somma Lombardo. Lunedì 23 novembre, dalle 9 alle 13, l’associazione Quelli del ’63 porterà nelle classi prime, seconde e terze dell’Istituto comprensivo Leonardo Da Vinci la rappresentazione «San Francesco, una vita donata», un racconto pensato per far riflettere i ragazzi sulle scelte che possono cambiare una vita.

L’iniziativa nasce su invito dell’associazione ODV Genitori di Somma Lombardo, con l’obiettivo di proporre agli studenti un’esperienza educativa che, attraverso il teatro e la narrazione, li avvicini alla storia di uno dei santi più conosciuti e al significato delle sue scelte.

San Francesco raccontato ai ragazzi attraverso il teatro

Saranno gli attori e i volontari dell’associazione Quelli del ’63 ad accompagnare gli studenti in un viaggio nella vita di Francesco d’Assisi, raccontando le decisioni coraggiose che, oltre ottocento anni fa, lo portarono a cambiare radicalmente il proprio percorso.

Al centro della rappresentazione ci saranno i valori che hanno caratterizzato la sua esperienza: la semplicità, l’accoglienza, il rispetto degli altri e la capacità di riconoscere ciò che conta davvero.

L’intento non è soltanto ripercorrere una vicenda storica e religiosa, ma offrire ai ragazzi uno spunto per interrogarsi sulle proprie scelte quotidiane, sui rapporti con gli altri e sull’importanza dell’amicizia, della solidarietà e del dialogo.

Un messaggio che gli organizzatori ritengono particolarmente attuale, soprattutto per le giovani generazioni, chiamate a confrontarsi con una realtà in continuo cambiamento.

La collaborazione tra scuola e associazioni di Somma Lombardo

L’appuntamento è anche il risultato della collaborazione tra le associazioni del territorio e la scuola. L’associazione Quelli del ’63 ha ringraziato la dirigente scolastica Barbara Pellegatta per aver accolto la proposta, riconoscendone il valore educativo e culturale.

All’iniziativa è stata invitata anche Laura Besnate, assessora alla Cultura del Comune di Somma Lombardo, per condividere un momento dedicato alla crescita dei più giovani, non soltanto dal punto di vista scolastico, ma anche umano e sociale.

Per gli organizzatori, la rappresentazione vuole essere soprattutto un’occasione per ricordare agli studenti che le scelte personali, anche quelle apparentemente più semplici, possono avere un significato importante nella costruzione delle relazioni e della comunità.

Attraverso la storia di San Francesco, l’associazione Quelli del ’63 intende così lasciare ai ragazzi un messaggio da portare con sé anche fuori dalla scuola: il valore di una persona non si misura attraverso ciò che possiede, ma nella capacità di costruire relazioni autentiche, rispettare gli altri e mettersi al servizio della comunità.