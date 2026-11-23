Dalle chat di quartiere ai contatti con le istituzioni, passando per quel rapporto di fiducia che può nascere tra vicini di casa. Martedì 24 novembre Somma Lombardo ospita un incontro pubblico dedicato al controllo del vicinato, il progetto che promuove la collaborazione tra cittadini, amministrazione comunale e forze dell’ordine.

L’appuntamento è fissato alle 18.30 nella sala polivalente della Biblioteca civica e sarà aperto a tutta la cittadinanza per spiegare come funziona la rete del controllo del vicinato e quale contributo possono dare i residenti nel segnalare situazioni che meritano attenzione sul territorio.

Alla serata parteciperanno il sindaco Silvio Pezzotta, l’assessore alla Sicurezza Walter Casula, il comandante della Polizia locale Andrea Sacco e Alfonso Castellone, referente dell’Associazione Controllo del Vicinato. L’incontro sarà anche un’occasione per approfondire le finalità del progetto e confrontarsi sul ruolo che una comunità attenta e collaborativa può avere nella vita quotidiana dei quartieri.<