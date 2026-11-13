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A Sumirago parte “Aspettando il Natale”: laboratori gratuiti per bambini e un campus durante le vacanze

L'Assessorato alle Politiche Sociali ed Educative lancia un calendario di appuntamenti dal 21 novembre al 30 dicembre in collaborazione con la cooperativa sociale Eureka! e i Patti Digitali per favorire la socialità lontano dagli schermi

villaggio natale sumirago

Laboratori creativi, musica, letture animate e un campus invernale pensato per sostenere i genitori durante le vacanze scolastiche. Il Comune di Sumirago si prepara alle festività natalizie con “Aspettando il Natale”, un calendario di iniziative promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali ed Educative e dedicato ai più piccoli.

Il programma prende il via sabato 21 novembre e nasce dalla coprogettazione con la cooperativa sociale Eureka! e la rete dei Patti Digitali, con l’obiettivo di offrire ai bambini occasioni di socialità reale in alternativa agli schermi. Le attività si svolgeranno tra la sala Dal Bello del municipio e il Polo 0-6 Liliana Bertolina.

I laboratori del sabato e l’appuntamento musicale

Ogni sabato pomeriggio, dal 21 novembre fino al 12 dicembre, i bambini potranno partecipare a diverse esperienze: dalle letture animate ai laboratori psicomotori e di luce, fino alla preparazione dei biscotti. Un appuntamento speciale fuori programma è fissato per il pomeriggio di martedì 24 novembre in Sala Stemmi, dove il Maestro Milo — musicista, sound artist e docente nelle scuole — guiderà un laboratorio dedicato alla musica.

La partecipazione a tutti gli incontri è gratuita fino a esaurimento posti, con precedenza per i bambini residenti o frequentanti le scuole di Sumirago. Per prendere parte alle attività è obbligatoria l’iscrizione seguendo le indicazioni riportate sul volantino dell’iniziativa. Il percorso di avvicinamento alle feste si concluderà poi domenica 13 dicembre con il tradizionale Villaggio di Babbo Natale, curato dall’Assessorato alla Cultura.

Il Campus di Natale per la conciliazione lavoro-famiglia

Accanto agli eventi dell’Avvento, l’amministrazione comunale ha attivato un servizio concreto per rispondere alle esigenze di conciliazione tra tempi di lavoro e cura dei figli durante la chiusura delle scuole. Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre, dalle 9 alle 16, si terrà il “Campus di Natale”, rivolto ai piccoli che già frequentano il Nido o le scuole dell’infanzia del territorio comunale.

Le famiglie possono scegliere se iscrivere i propri figli per una singola giornata o per l’intero periodo. Il contributo richiesto è di 10 euro al giorno e comprende anche il pasto cucinato direttamente sul posto. Anche per il campus i posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria secondo le modalità indicate dall’ente.

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Pubblicato il 13 Novembre 2026
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