La Pro Loco presenterà domenica 29 novembre i nuovi spazi dedicati allo scambio libero di libri. All’inaugurazione saranno presenti anche gli autori dei primi volumi messi a disposizione. Tra gli stand dei mercatini ci sarà anche quello della scuola dell’infanzia Maria Serbelloni

Tra le bancarelle dei mercatini di Natale e le iniziative che animeranno il paese nel fine settimana, a Taino troverà spazio anche un nuovo luogo dedicato alla lettura e alla condivisione. Domenica 29 novembre alle 11 saranno infatti inaugurate le nuove casette del bookcrossing, la cui sostituzione è stata promossa dalla Pro Loco Taino per dare nuova vita a uno spazio che invita cittadini e visitatori a scambiarsi libri in modo libero e gratuito.

L’inaugurazione si svolgerà nell’ambito dei mercatini natalizi e sarà accompagnata dalla presenza degli autori dei primi volumi che andranno ad arricchire le nuove casette. Tra questi Voglia di Natale?… I Racconti di Tello di Marta Trombetta e Un giro intorno al Lago Maggiore di Gigi Bellaria e Massimo Fidanza.

L’iniziativa punta a rilanciare una pratica sempre più diffusa anche nei piccoli centri: lasciare un libro dopo averlo letto e prenderne un altro, creando una piccola rete di lettori e facendo viaggiare storie, racconti ed esperienze tra le persone. Un gesto semplice che nei fatti trasforma uno spazio pubblico in un punto di incontro per la comunità.

Le nuove casette del bookcrossing saranno uno degli appuntamenti della giornata dedicata ai mercatini di Natale. Tra gli espositori sarà presente anche la Scuola dell’infanzia Maria Serbelloni di Taino, che parteciperà con un proprio stand per raccogliere fondi a sostegno delle attività educative rivolte ai bambini. Durante la giornata sarà possibile trovare dolci, biscotti, manufatti artigianali e idee regalo realizzate in occasione delle festività.

Quello del 29 novembre sarà però soltanto uno dei momenti che accompagneranno l’avvicinarsi del Natale a Taino. Il giorno precedente, sabato 28 novembre, la vicina frazione di Cheglio inaugurerà infatti il grande presepe allestito nella chiesa del paese, uno degli appuntamenti più tradizionali del periodo natalizio e da anni punto di riferimento per residenti e visitatori.