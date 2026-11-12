A tavola con gli avi: a Varese Lorenzo Frascotti svela i sapori dimenticati della tradizione

Un viaggio nel passato attraverso sapori, ingredienti e tradizioni che raccontano l’identità di un territorio. Sabato 14 novembre 2026, alle ore 11, la Libreria degli Asinelli di Varese ospiterà lo scrittore Lorenzo Frascotti per la presentazione del suo libro «Pân e Nûs: la cucina degli avi», pubblicato da Le Piste Edizioni. L’appuntamento offrirà l’occasione di riscoprire la storia dell’alimentazione nei territori di Varese, dal Medioevo alla prima età moderna, attraverso un racconto che intreccia cultura gastronomica, vita quotidiana e memoria collettiva. Dall’olio di noci alla formaggina, passando per boschi, mulini e antiche consuetudini, il volume accompagna il lettore alla scoperta di un patrimonio alimentare le cui radici, pur affondando nei secoli, restano sorprendentemente vicine al presente.

Durante l’incontro Frascotti illustrerà in anteprima i contenuti della sua ricerca, mostrando come il cibo possa diventare una chiave di lettura privilegiata per comprendere la storia locale, le risorse del territorio e le abitudini delle generazioni che ci hanno preceduto. L’iniziativa si terrà alla Libreria degli Asinelli, in piazza della Repubblica 5, nel cortile interno, a Varese.

Per ragioni di spazio è necessaria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la libreria ai numeri 0332 830824 e 348 0713075 oppure scrivere a libreriadegliasinelli@gmail.com.