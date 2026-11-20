Uscire a cena con i bambini, soprattutto quando sono piccoli, non è sempre semplice. C’è chi finisce di mangiare in fretta, chi si alza continuamente dal tavolo e chi rinuncia a una serata fuori perché trovare un locale adatto a tutta la famiglia può diventare complicato. È proprio da questa esigenza che nasce la formula di Pollicino, il ristorante che venerdì 20 novembre apre a Tradate, in via della Fornace Cortellezzi 6.

Il nuovo locale si sviluppa su una superficie di oltre mille metri quadrati, con 300 coperti e un’area giochi di 150 metri quadrati, pensata per permettere ai più piccoli di divertirsi mentre i genitori si godono il pranzo o la cena. A disposizione degli ospiti, gratuitamente, ci sarà anche una sala Vintage Games, con cabinati e giochi per i più grandi.

L’idea è offrire alle famiglie un posto dove trascorrere del tempo insieme, senza che il ristorante sia soltanto il luogo in cui sedersi a mangiare. Una soluzione che può essere comoda anche per gruppi di amici con figli, compleanni e occasioni da condividere con più famiglie.

Dalla pizza allo gnocco fritto, con uno spazio dedicato ai bambini

La proposta della cucina comprende pizze, hamburger, carni alla griglia, tagliate e costate, oltre allo gnocco fritto accompagnato da salumi e formaggi, disponibile anche nel formato Metro.

Ma a caratterizzare Pollicino è soprattutto l’attenzione riservata ai bambini. Il progetto Ristofamily è nato nel 2013 da un’intuizione di Francesco Porcelli, oggi CEO di Pollicino, che dopo essere diventato padre aveva sperimentato personalmente quanto fosse difficile godersi una cena fuori con un figlio piccolo. Da qui la scelta di creare ristoranti in cui il momento del pasto potesse convivere con il gioco e l’intrattenimento.

A Tradate questa filosofia si traduce in spazi dedicati e in un calendario di attività che prenderà il via già nel primo fine settimana di apertura.

Domenica 22 novembre, a pranzo, è in programma la prima Cartoon Parade, con le mascotte dei cartoni animati che incontreranno i bambini in sala. A seguire ci sarà il Babycooking gratuito: i piccoli partecipanti, con cappellino e grembiule da chef, potranno preparare la propria pizza, da mangiare sul posto oppure portare a casa.

L’appuntamento diventerà settimanale, con una mascotte diversa ogni domenica.

Natale e Capodanno: due occasioni per ritrovarsi a tavola

Con l’apertura a poche settimane dalle festività, Pollicino Tradate propone anche due menù dedicati a chi desidera trascorrere il pranzo di Natale o la cena di Capodanno al ristorante, con proposte per adulti e bambini.

Per Natale, il 25 dicembre a partire dalle 12.30, il menù adulti costa 38 euro e comprende un antipasto di salumi e formaggi selezionati, accompagnati dallo gnocco fritto. Si prosegue con un risotto al salto, con crema di Grana Padano DOP stagionato 24 mesi e rosmarino tostato, e con una guancia di maiale a cottura lenta, glassata all’aceto balsamico e servita su un crostone di polenta. Per dessert, tiramisù della tradizione.

Nel prezzo sono compresi acqua, una bottiglia di vino ogni quattro persone e coperto.

Per i bambini è previsto un menù da 20 euro, con pasta al ragù, nuggets di pollo e patatine, crêpes alla Nutella, bibita e coperto. Durante il pranzo sarà disponibile una zona bambini sorvegliata.

Per Capodanno, il 31 dicembre, con inizio della cena tra le 20.30 e le 20.45, la proposta per gli adulti è di 60 euro. Si parte con un gran tagliere di salumi e formaggi accompagnati dallo gnocco fritto, seguito da due primi: risotto allo zafferano con salsiccia nostrana e rosmarino tostato, e millefoglie di pasta fresca con porcini, provola affumicata e crema di Grana Padano DOP.

Come secondo viene servito un medaglione di manzo brasato al vino rosso con crema di patate, mentre il dessert è il tiramisù. Anche in questo caso sono inclusi acqua, una bottiglia di vino ogni quattro persone e coperto.

Il menù bambini costa 25 euro e comprende pasta al ragù, nuggets con patatine, crêpes alla Nutella, bibita e coperto.

Le due proposte permettono così di organizzare le feste fuori casa, scegliendo un locale che affianca alla ristorazione spazi pensati anche per i più piccoli.

Pizzate di classe e appuntamenti durante la settimana

Tra le iniziative del periodo natalizio ci sono anche le pizzate di classe, pensate per ritrovarsi prima delle vacanze scolastiche.

Per gli adulti la formula costa 20 euro e comprende Giro Pizza e Giro Gnocco Fritto senza limiti, con una bibita in lattina oppure una birra Beck’s. Per i bambini fino a 10 anni il prezzo è di 15 euro, con menù bambini a scelta, bibita in lattina e salame al cioccolato. L’offerta non è cumulabile con altre promozioni.

Il calendario settimanale prevede inoltre due appuntamenti fissi. Ogni giovedì sera, con la promozione Bimbi Gratis, per ogni adulto pagante un bambino fino a 10 anni non paga il Menù Bimbi. La promozione non è cumulabile con altre offerte.

Ogni venerdì sera, invece, torna la formula Gira e Rigira, con pizza e gnocco fritto senza limiti a 13,90 euro a persona, bevande e coperto esclusi.

Con queste proposte, il nuovo Pollicino si rivolge sia a chi cerca un ristorante per una cena in famiglia durante la settimana, sia a chi vuole organizzare un pranzo domenicale, una pizzata di classe o un’occasione speciale durante le festività.

Dove si trova e come prenotare

Pollicino Tradate apre venerdì 20 novembre in via della Fornace Cortellezzi 6, con oltre mille metri quadrati di superficie, 300 coperti e spazi gioco gratuiti per gli ospiti.

Per informazioni e prenotazioni, anche per Natale e Capodanno, è possibile chiamare il 378 309 6745.

Pollicino Tradate

Via della Fornace Cortellezzi 6, Tradate

M: 378 309 6745

@: Tradate@ristopollicino.it

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