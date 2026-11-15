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A Tradate Forza Italia apre il confronto sulla sanità, all’incontro anche il presidente Attilio Fontana

Oltre 300 persone per la prima tappa dell'iniziativa dedicata alle sfide del sistema sanitario ha messo al centro il confronto tra istituzioni, professionisti e cittadini

Tradate - Incontro sulla sanità con Forza Italia

Oltre trecento persone hanno partecipato sabato 14 novembre a Tradate alla prima tappa di “Una Sanità a misura di cittadino: le sfide e le proposte“, l’iniziativa promossa da Forza Italia per aprire un confronto sul futuro del sistema sanitario e sulle esigenze dei territori. All’appuntamento sono intervenuti anche il segretario regionale del partito, l’onorevole Alessandro Sorte, e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Un incontro che, nelle intenzioni degli organizzatori, ha voluto andare oltre il dibattito politico per raccogliere indicazioni e proposte da chi vive quotidianamente la realtà della sanità: amministratori, operatori, professionisti e cittadini.

«Sono particolarmente soddisfatto del risultato e ringrazio chi ha lavorato all’organizzazione – dice Giuseppe Taldone, responsabile regionale Sanità di Forza Italia – La sanità non può essere solo materia di confronto politico, ma deve essere una priorità su cui costruire soluzioni partendo dall’ascolto dei territori e dalla valorizzazione delle professionalità».

La partecipazione registrata a Tradate rappresenta, secondo Taldone, un punto di partenza per un percorso che proseguirà con nuove tappe e altri momenti di confronto. L’obiettivo è trasformare le esigenze raccolte in proposte concrete, «superando le contrapposizioni nell’interesse generale».

Tra gli organizzatori anche Rosario Tramontana, vice responsabile del Dipartimento regionale della Sanità e responsabile provinciale di Forza Italia per gli Enti locali, che ha evidenziato l’importanza di mettere in relazione i diversi soggetti coinvolti nel sistema sanitario.

Tradate - Incontro sulla sanità con Forza Italia

«Le sfide che ci pone davanti oggi la sanità sono complesse, ma possono essere affrontate solo così: ascoltando direttamente i protagonisti e creando sinergie tra istituzioni, dirigenza sanitaria e medici», ha detto Tramontana.

Uno sguardo particolare è stato rivolto alla provincia di Varese, alle sue strutture ospedaliere e alle professionalità presenti sul territorio. «La provincia di Varese vanta strutture e professionalità d’eccellenza da tutelare e rafforzare – ha dichiarato Simone Longhini, segretario provinciale di Forza Italia – Occorre sostenere una sanità vicina alle persone potenziando la medicina territoriale, riducendo le liste d’attesa e integrando ospedali e servizi di prossimità».

La giornata di Tradate è la prima di un percorso di incontri che Forza Italia vuole portare avanti in Lombardia, con l’obiettivo di raccogliere contributi e individuare possibili interventi per rendere i servizi sanitari più accessibili e rispondenti ai bisogni dei cittadini.

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Pubblicato il 15 Novembre 2026
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