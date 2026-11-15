A Tradate Forza Italia apre il confronto sulla sanità, all’incontro anche il presidente Attilio Fontana

Oltre trecento persone hanno partecipato sabato 14 novembre a Tradate alla prima tappa di “Una Sanità a misura di cittadino: le sfide e le proposte“, l’iniziativa promossa da Forza Italia per aprire un confronto sul futuro del sistema sanitario e sulle esigenze dei territori. All’appuntamento sono intervenuti anche il segretario regionale del partito, l’onorevole Alessandro Sorte, e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Un incontro che, nelle intenzioni degli organizzatori, ha voluto andare oltre il dibattito politico per raccogliere indicazioni e proposte da chi vive quotidianamente la realtà della sanità: amministratori, operatori, professionisti e cittadini.

«Sono particolarmente soddisfatto del risultato e ringrazio chi ha lavorato all’organizzazione – dice Giuseppe Taldone, responsabile regionale Sanità di Forza Italia – La sanità non può essere solo materia di confronto politico, ma deve essere una priorità su cui costruire soluzioni partendo dall’ascolto dei territori e dalla valorizzazione delle professionalità».

La partecipazione registrata a Tradate rappresenta, secondo Taldone, un punto di partenza per un percorso che proseguirà con nuove tappe e altri momenti di confronto. L’obiettivo è trasformare le esigenze raccolte in proposte concrete, «superando le contrapposizioni nell’interesse generale».

Tra gli organizzatori anche Rosario Tramontana, vice responsabile del Dipartimento regionale della Sanità e responsabile provinciale di Forza Italia per gli Enti locali, che ha evidenziato l’importanza di mettere in relazione i diversi soggetti coinvolti nel sistema sanitario.

«Le sfide che ci pone davanti oggi la sanità sono complesse, ma possono essere affrontate solo così: ascoltando direttamente i protagonisti e creando sinergie tra istituzioni, dirigenza sanitaria e medici», ha detto Tramontana.

Uno sguardo particolare è stato rivolto alla provincia di Varese, alle sue strutture ospedaliere e alle professionalità presenti sul territorio. «La provincia di Varese vanta strutture e professionalità d’eccellenza da tutelare e rafforzare – ha dichiarato Simone Longhini, segretario provinciale di Forza Italia – Occorre sostenere una sanità vicina alle persone potenziando la medicina territoriale, riducendo le liste d’attesa e integrando ospedali e servizi di prossimità».

La giornata di Tradate è la prima di un percorso di incontri che Forza Italia vuole portare avanti in Lombardia, con l’obiettivo di raccogliere contributi e individuare possibili interventi per rendere i servizi sanitari più accessibili e rispondenti ai bisogni dei cittadini.