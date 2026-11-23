Camminare insieme per stare meglio, prendersi cura della propria salute e creare nuove occasioni di socialità. È questo l’obiettivo di “Passi di salute”, il nuovo gruppo di cammino che sarà presentato a Tradate martedì 24 novembre 2026, alle ore 20, nella sala di Villa Truffini, in corso Paolo Bernacchi 2.

L’iniziativa nasce con l’intento di promuovere il movimento e gli stili di vita sani, favorendo la collaborazione tra scuola, famiglie, istituzioni e territorio. Un progetto aperto a tutta la cittadinanza, che mette al centro un’attività semplice, accessibile e adatta a persone di ogni età: camminare.

Camminare insieme fa bene alla salute e alle relazioni

Il gruppo di cammino è un’attività motoria organizzata che si svolge collettivamente all’interno della comunità. Non richiede particolari attrezzature e rappresenta un’opportunità per contrastare la sedentarietà, migliorare il benessere fisico e favorire le relazioni tra le persone.

Camminare regolarmente contribuisce alla prevenzione di numerose patologie e al mantenimento di uno stile di vita attivo, ma i benefici non riguardano soltanto il corpo. L’attività condivisa può infatti rafforzare i legami sociali, contrastare l’isolamento e promuovere il benessere psicologico.

L’incontro a Villa Truffini

Durante la serata del 24 novembre saranno illustrate le caratteristiche del nuovo gruppo di cammino, le sue finalità e le opportunità di partecipazione.

Interverranno Alice Meloni, chinesiologa del Dipartimento di prevenzione e fattori di rischio comportamentali di ATS Insubria, e Monica Breda, walking leader, figura di riferimento per l’organizzazione e l’accompagnamento delle attività di cammino. L’incontro sarà anche un’occasione per conoscere più da vicino il funzionamento dei gruppi di cammino e il loro ruolo nella promozione della salute sul territorio.

Come partecipare

La presentazione è aperta a tutti i cittadini e si terrà martedì 24 novembre alle ore 20 nella sala di Villa Truffini, in corso Paolo Bernacchi 2 a Tradate. Per informazioni è possibile scrivere a monicabreda@hotmail.com.

Chi desidera aderire a un gruppo di cammino o promuoverne l’attivazione può inoltre contattare ATS Insubria all’indirizzo gruppidicammino@ats-insubria.it.

L’iniziativa si inserisce nelle attività di promozione della salute sostenute da ATS Insubria e Regione Lombardia, con l’obiettivo di incoraggiare stili di vita attivi e rafforzare il benessere delle comunità locali.