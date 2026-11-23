A Tradate nasce un nuovo gruppo di cammino: “Passi di salute” per promuovere movimento e benessere
Martedì 24 novembre a Villa Truffini la presentazione dell'iniziativa che punta a coinvolgere cittadini, famiglie e istituzioni per promuovere l'attività fisica e uno stile di vita più sano
Camminare insieme per stare meglio, prendersi cura della propria salute e creare nuove occasioni di socialità. È questo l’obiettivo di “Passi di salute”, il nuovo gruppo di cammino che sarà presentato a Tradate martedì 24 novembre 2026, alle ore 20, nella sala di Villa Truffini, in corso Paolo Bernacchi 2.
L’iniziativa nasce con l’intento di promuovere il movimento e gli stili di vita sani, favorendo la collaborazione tra scuola, famiglie, istituzioni e territorio. Un progetto aperto a tutta la cittadinanza, che mette al centro un’attività semplice, accessibile e adatta a persone di ogni età: camminare.
Camminare insieme fa bene alla salute e alle relazioni
Il gruppo di cammino è un’attività motoria organizzata che si svolge collettivamente all’interno della comunità. Non richiede particolari attrezzature e rappresenta un’opportunità per contrastare la sedentarietà, migliorare il benessere fisico e favorire le relazioni tra le persone.
Camminare regolarmente contribuisce alla prevenzione di numerose patologie e al mantenimento di uno stile di vita attivo, ma i benefici non riguardano soltanto il corpo. L’attività condivisa può infatti rafforzare i legami sociali, contrastare l’isolamento e promuovere il benessere psicologico.
L’incontro a Villa Truffini
Durante la serata del 24 novembre saranno illustrate le caratteristiche del nuovo gruppo di cammino, le sue finalità e le opportunità di partecipazione.
Interverranno Alice Meloni, chinesiologa del Dipartimento di prevenzione e fattori di rischio comportamentali di ATS Insubria, e Monica Breda, walking leader, figura di riferimento per l’organizzazione e l’accompagnamento delle attività di cammino. L’incontro sarà anche un’occasione per conoscere più da vicino il funzionamento dei gruppi di cammino e il loro ruolo nella promozione della salute sul territorio.
Come partecipare
La presentazione è aperta a tutti i cittadini e si terrà martedì 24 novembre alle ore 20 nella sala di Villa Truffini, in corso Paolo Bernacchi 2 a Tradate. Per informazioni è possibile scrivere a monicabreda@hotmail.com.
Chi desidera aderire a un gruppo di cammino o promuoverne l’attivazione può inoltre contattare ATS Insubria all’indirizzo gruppidicammino@ats-insubria.it.
L’iniziativa si inserisce nelle attività di promozione della salute sostenute da ATS Insubria e Regione Lombardia, con l’obiettivo di incoraggiare stili di vita attivi e rafforzare il benessere delle comunità locali.
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