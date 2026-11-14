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A Tradate un ciclo di incontri sulla storia e le prospettive dell’Europa dei popoli

Villa Truffini ospita una rassegna promossa dalla Lega che ripercorre l'impronta politica del movimento da Umberto Bossi a oggi, con figure di primo piano del mondo accademico e istituzionale

Tradate - Villa Truffini generiche

Un viaggio di approfondimento politico e culturale per analizzare l’evoluzione dell’identità europea e il percorso storico del movimento autonomista. È questo l’obiettivo della rassegna intitolata “L’Europa dei popoli: l’impronta della Lega da Bossi ad oggi“, in programma in Villa Truffini a Tradate. Gli appuntamenti, pensati per offrire una riflessione a tutto tondo sul federalismo e sulle istituzioni comunitarie, vedranno la partecipazione costante dell’onorevole Stefano Candiani e saranno moderati da Mario Clerici, segretario della sezione locale della Lega.

Il ciclo di incontri si articola in tre serate, tutte fissate alle 21 nella storica villa tradatese. Il primo appuntamento si è tenuto lunedì 12 ottobre e ha visto salire in cattedra Francesco Enrico Speroni, primo parlamentare europeo della Lega Lombarda, affiancato da Stefano Bruno Galli, professore di storia delle dottrine politiche presso l’Università degli Studi di Milano. Un confronto incentrato sulle radici storiche e sulla spinta iniziale del movimento nei contesti istituzionali europei.

La rassegna prosegue poi lunedì 16 novembre con un focus focalizzato sulle dinamiche territoriali e amministrative. Per l’occasione interverranno Matteo Bianchi, vicepresidente del Comitato europeo delle Regioni, e Gabriele Archetti, professore ordinario di storia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, chiamati ad approfondire il ruolo delle autonomie locali all’interno dell’architettura comunitaria.

La chiusura del ciclo è fissata per lunedì 30 novembre, quando l’attenzione si sposterà sulle sfide politiche attuali a Bruxelles. Protagonisti della serata saranno l’europarlamentare della Lega e del gruppo Patriots for Europe Isabella Tovaglieri e Boni Castellane, editorialista del quotidiano La Verità, per un’analisi critica e prospettica sul futuro dell’Unione europea e sulle politiche continentali.

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Pubblicato il 14 Novembre 2026
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