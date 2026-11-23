È stata inaugurata nelle sale della Provincia a Varese la mostra “Francesco anima libera“, allestita per l’ottocentesimo anniversario della morte del Santo e visitabile fino al 2 dicembre.

Il progetto prende avvio dal libro illustrato realizzato da Roberto Benotti, con la collaborazione di Francesco Rossi per la parte musicale, Lorenzo Cremona per il commento al canto undicesimo del Paradiso di Dante e per la casa editrice Maria Teresa Antognazza di ITL e InDialogo, mentre l’associazione Persone e Città, guidata da Mauro Pramaggiore, ha favorito l’approdo negli spazi espositivi del territorio.

Per Roberto Benotti l’origine di tutto: «Risale ai primi anni Ottanta, alla lettura del libretto “Io, Francesco” di Carlo Carretto, con l’idea che “Dio vuole il sorriso” – spiega – Il lavoro recente ha poi preso forma un anno fa, con il primo disegno datato 27 novembre e l’ultimo il 20 dicembre, e ha dato vita a un volume diviso in tre parti tra biografia, commento dantesco e preghiere. Proprio per il ritmo e la metrica musicale di quelle preghiere, Benotti ha chiesto a Francesco Rossi di metterle in musica, con la possibilità di ascoltarle tramite un QR code.

Francesco Rossi ha spiegato di aver accettato partendo dall’idea che l’uomo è fatto anche di fede, amore e libertà, dimensioni che Francesco ha saputo testimoniare come pochi. L’obiettivo dichiarato è stato creare brani semplici e cantabili, adatti anche a una chitarra o a un momento di preghiera e meditazione, fino a far crescere attorno al progetto un gruppo di musicisti e arrangiamenti condivisi, inclusa la collaborazione con il direttore di coro Alessio Penzo e un pianista per gli arrangiamenti corali e le registrazioni.

Sul piano editoriale, Maria Teresa Antognazza ha evidenziato come «Il racconto per vignette accompagna ogni immagine con brevi frasi tratte dalle fonti francescane, mantenendo un’impostazione aderente alle fonti senza invenzioni, e questo è splendido – spiega – un pur lasciando spazio alla forza espressiva del disegno, come nella scena dell’abbraccio al lebbroso dopo la stagione cavalleresca. Il volume è pubblicato con InDialogo, legato a ITL, l’editrice della diocesi di Milano, con l’apertura a nuovi progetti comuni, già in programma.

Mauro Pramaggiore, presidente dell’associazione Persone e Città, ha sottolineato il valore di portare “Francesco anima libera” in spazi pubblici e istituzionali come quelli della Provincia, non solo in luoghi tradizionalmente cattolici. Secondo Pramaggiore, il linguaggio grafico rende la lettura accessibile a tutti senza bisogno di un approccio intellettualistico, permettendo a ciascuno di cogliere sfumature diverse in linea con lo scopo associativo di favorire l’incontro e il dialogo.

La mostra, pensata in forma agile per poter viaggiare ed essere prenotata anche altrove, ha già attraversato diverse tappe tra cui Varese, Vedano Olona per la festa di San Pancrazio, Quarto Oggiaro a Milano, Cesano Boscone, Monza e Assisi, dove il disegno legato al Transito è stato esposto vicino alla tomba del Santo. Ulteriori date, inoltre, sono già in programma.