Prosegue la stagione 2026/2027 di Spazio YAK a Varese con uno degli appuntamenti più attesi del cartellone teatrale. Sabato 28 novembre alle ore 21.00 sul palco di piazza De Salvo andrà in scena “Antropolaroid”, lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Tindaro Granata.

Un viaggio lungo quattro generazioni tra memoria e cunti siciliani

In questo lavoro, Granata ripercorre e romanza gli episodi più salienti della propria storia familiare, partendo dai primi anni del Novecento fino ad arrivare ai giorni nostri. Dedicato ai nonni e ai suoi cari, il racconto trasforma le vicende private in materia teatrale viva, indagando il tema delle radici e delle storie che ci precedono.

Il risultato è una rielaborazione molto originale del tradizionale teatro dei cunti siciliani. Sul palco si intrecciano memoria, figure e musica per dar vita a un viaggio nel passato capace di essere divertente e allo stesso tempo doloroso, proprio come un’istantanea che fissa nel tempo la vita di quattro diverse generazioni.

Chi è Tindaro Granata

Attore, regista e drammaturgo, Tindaro Granata è riconosciuto come una delle voci più originali e apprezzate della scena contemporanea italiana. La sua ricerca artistica esplora da sempre il potere della narrazione e della performance, lavorando sul confine tra identità ed emozioni.

Autore e interprete di opere di grande successo come “Geppetto e Geppetto” e “Vorrei una voce”, nel corso della sua carriera ha ottenuto importanti riconoscimenti nazionali, tra cui il Premio Ubu e il premio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro. Dal 2025 ricopre inoltre l’incarico di direttore artistico del Teatro degli Animosi di Carrara.

La stagione di Spazio YAK

La serata con “Antropolaroid” si inserisce all’interno della programmazione 2026/2027 dello spazio culturale varesino, curata da Karakorum Impresa Sociale. Un cartellone pensato come un percorso tra teatro contemporaneo e proposte dedicate alle nuove generazioni, con l’obiettivo di far incontrare pubblici di età diverse per condividere storie, riflessioni e domande.