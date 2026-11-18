Domenica 22 novembre alle 16 uno spettacolo teatrale di Giorni Dispari Teatro, con la regia di Serena Nardi, porta in scena le passioni, i conflitti e la forza delle figure femminili raccontate dalla grande scrittrice. Ingresso libero.

L’amore che brucia, la passione che diventa tormento, il dolore che si trasforma in forza. Sono i sentimenti al centro di “Fuochi”, lo spettacolo teatrale tratto dall’omonima opera di Marguerite Yourcenar, in programma domenica 22 novembre 2026 alle ore 16 al Salone Estense di Varese, in via Luigi Sacco 5. Un appuntamento a ingresso libero che porta sul palcoscenico alcune delle figure femminili più intense della letteratura e del mito, attraverso un racconto che intreccia parole, interpretazione teatrale e musica dal vivo.

Lo spettacolo, un progetto di Giorni Dispari Teatro – Scuola Teatro Varese, è diretto da Serena Nardi, che sarà anche in scena insieme ad Alice Margherini, Eugenia Marcolli ed Ester Ferraro. Ad accompagnare le interpreti, la chitarra elettrica di Federico Cancellara.

(foto di repertorio)

Clitennestra, Antigone e Maria Maddalena: tre donne, tre modi di vivere l’amore

Al centro della rappresentazione ci sono Clitennestra, Antigone e Maria Maddalena, tre figure che attraversano epoche, tradizioni e narrazioni diverse, ma che nell’opera di Yourcenar diventano espressione delle molteplici sfaccettature dell’amore.

È un sentimento che può essere assoluto e distruttivo, capace di generare sofferenza, ribellione, sacrificio e desiderio di salvezza. Un amore che l’autrice racconta senza idealizzazioni, esplorandone le contraddizioni e la capacità di trasformare profondamente l’esistenza.

Pubblicato nel 1936 e nato da una crisi passionale vissuta dalla scrittrice, Fuochi è una raccolta di prose liriche in cui il mito e la storia diventano strumenti per esprimere emozioni universali.

Yourcenar affida alle figure dell’antichità e della tradizione religiosa sentimenti profondamente moderni, trasformando storie conosciute in confessioni intime, attraversate da gelosia, desiderio, disperazione e ricerca di libertà.

Un viaggio teatrale nelle passioni umane

Lo spettacolo prende ispirazione da un’opera letteraria in cui la scrittura diventa una forma di liberazione dal dolore.

In Fuochi, l’amore viene rappresentato contemporaneamente come vocazione e malattia, inganno e dedizione assoluta. Le protagoniste si confrontano con sentimenti estremi, dando voce a conflitti che, pur appartenendo a racconti antichi, continuano a parlare al presente.

È proprio questa dimensione senza tempo a rendere il testo di Marguerite Yourcenar particolarmente adatto alla scena teatrale: parole che attraversano i secoli e interrogano il pubblico sul significato della passione, della perdita e della possibilità di ricominciare.

Il percorso letterario dell’autrice approda infatti a una prospettiva di ricostruzione, nella quale anche la disperazione può diventare il punto di partenza per una nuova esistenza.

La rappresentazione ha una durata di circa 50 minuti. Le luci sono curate da Marco Signorini, mentre David Mancuso è assistente di produzione.

Appuntamento al Salone Estense con ingresso gratuito

“Fuochi” andrà in scena domenica 22 novembre alle ore 16 al Salone Estense, in via Luigi Sacco 5 a Varese.

L’iniziativa è realizzata da Giorni Dispari Teatro – Scuola Teatro Varese con il contributo del Comune di Varese.

L’ingresso è libero.